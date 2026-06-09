Hyvinvointivalmentaja Aki Manninen kertoo uudessa Sillai kai -podcastissaan, että haki 10 vuoden sivusuhteestaan kaikkea sitä, mitä ei parisuhteestaan saanut.

Hyvinvointivalmentaja Aki Manninen kertoo hänen ja vaimonsa Rita Niemi-Mannisen uuden Sillai kai -podcastin ensimmäisessä jaksossa pettäneensä yhdessä aiemmassa parisuhteessaan.

– En ole ajatellut toisen tunteita niin paljon kuin omia halujani. Nuorempana oli testosteronia niin paljon, että aina tehtiin töitä, kun oli paikka, Aki sanoo podcastissa ja viittaa seksin harrastamiseen.

Aki petti silloista kumppaniaan 10 vuotta.

– En jäänyt ikinä kiinni. Elämäni oli täynnä valheita. Se oli todella raskasta aikaa, ja söi minua sisältä päin. Se nakersi joka päivä, Aki muistelee podcastissa.

Hän kuitenkin kokee saaneensa niin paljon silloiselta pettäjäkumppaniltaan ja jatkaneensa siksi suhdetta niin pitkään.