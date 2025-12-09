Valvomo julkaisee alkuvuodesta uutta musiikkia ja keikkailee kesällä 2026.

Kaksikymmentä vuotta sitten esikoislevynsä sekä rakastetun ja vihatun Mikä kesä? -hitin julkaissut Valvomo-yhtye tekee paluun, kerrotaan yhtyeen tiedotteessa.

Valvomolta ilmestyy alkuvuodesta uutta musiikkia ja kesän kynnyksellä yhtye astuu takaisin myös keikkalavoille. Valvomo nähdään ensi kesänä muun muassa Helsinki City Festivalilla sekä usealla muulla festivaalilla, jotka julkistetaan myöhemmin.



Bändin mukaan paluu merkitsee heille ennen kaikkea uutta alkua ja puhdasta pöytää. Tiedotteen mukaan Valvomo on "päivittänyt itsensä tähän päivään" ja työskentelee ilon kautta.

Tulevilla keikoilla kuullaan myös vanhojakin kappaleita uusien lisäksi.

– Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta meidän debyyttialbumista, joten paluu tässä kohtaa ei ole sattumaa. Halutaan juhlia niin mennyttä kuin tulevaakin. Ja ennen kaikkea soittaa hyviä keikkoja, joissa sekä yleisö että yhtye viihtyy, solisti Alex Keskitalo kertoo tiedotteessa.

– Uuden musiikin tekeminen yhdessä on ollut tosi kivaa ja myös helppoa. Mikä kesä -hitin ystäville tiedoksi, että kyseistä kappaletta tullaan soittamaan keikoilla. Ollaan tehty rauha tämän paljon tunteita herättäneen kappaleen kanssa.