Avaruuden valloittamisesta käydään kiivasta taistelua Telluksella.
Kuun kiertänyt Nasan Artemis 2 -lento palasi Maahan varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa.
Yli 1,1 miljoonan kilometrin matkan avaruudessa kiertänyt oli laatuaan ainoa sitten yli 50 vuoteen.
Viiden Jälkeen -ohjelmassa vieraillut akatemiaprofessori Minna Palmroth Helsingin yliopistolta kuvailee Artemis 2 -lentoa tärkeäksi koelennoksi.
– Tämä oli ensimmäinen kriittisistä testeistä ja toinen on vielä tulossa.
Testien tavoitteena on varmistaa onnistunut matka ja vierailu Kuun pinnalle ennen vuotta 2030.
– Se on osa avaruuden Kuu-kilpajuoksua, Palmroth sanoo.
Lähimpänä onnistunutta Kuu-matkaa on tällä hetkellä Yhdysvallat, mutta Kiina on aivan kannuksissa kiinni.
– Myös Kiina on ilmoittanut olevansa Kuussa 2030 mennessä.
Sotilaallisesti tärkeä ympäristö
Avaruuden merkitys etenkin sotateollisuudelle on suuri. Yksi tehtävistä on esimerkiksi Maan kuvaaminen avaruudesta käsin.
– Yksi tärkeimmistä, mitä sotilaat tekevät avaruudessa, on ohjusennakkovaroitus, mutta myöskin erittäin paljon otetaan kaukokartoituskuvia, Palmroth selvittää.
Avaruudessa olevat satelliitit havaitsevat ohjuksen laukaisun.