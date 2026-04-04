Jääkiekon SM-liigassa pudotuspelipettymyksen kokenut Rauman Lukko on hyvästellyt pääsiäisenä jo kuusi luottopelaajaansa.
Tuorein lähtijä on kanadalaishyökkääjä Steven Jandric, jonka lähdöstä Lukko tiedotti lauantaina. Jandric teki kuluvalla kaudella 58 runkosarjaottelussa tehot 9+13=22.
Torstain ja perjantain aikana Lukko oli tiedottanut, että seuran jättävät myös hyökkääjät Pathrik ja Ponthus Westerholm sekä Antoine Morand ja puolustajat Alex Peters ja Niclas Almari.
Runkosarjassa viidenneksi tullut Lukko taipui pudotuspelien avauskierroksella HPK:lle otteluvoitoin 1–3, mikä oli iso pettymys odotuksiin nähden.