Muotimoguli Isak Andicin kuolemaa tutkittiin aluksi onnettomuutena.

Mangon perustajan Isak Andicin poika Jonathan Andic on pidätetty osana muotimogulin kuoleman tutkintaa. Katalonian poliisi pidätti tiistaina 45-vuotiaan Jonathan Andicin tiistaina.

71-vuotias Isak Andic kuoli joulukuussa 2024 pudotessaan rotkoon kävellessään poikansa kanssa vuoristossa lähellä Barcelonaa. Mediassa on ollut ristiriitaisia tietoja siitä, olivatko he kahdestaan vai oliko paikalla myös muita perheenjäseniä.

Kuolemaa käsiteltiin aiemmin onnettomuutena, mutta tutkinta avattiin uudelleen. Jonathan Andic on aiemmin kiistänyt syyllisyytensä isänsä kuolemaan.

Mangon perustaja Isak Andic vuonna 2012.

Miljoonan euron takuut

Poliisi pidätti Jonathan Andicin ennen kuin hän saapui oikeuteen Kataloniassa. Tuomari määräsi hänelle miljoonan euron takuut, määräsi hänet luovuttamaan passinsa ja olemaan poistumatta alueelta.

Tuomarin mukaan tapausta tutkitaan henkirikoksena.

Jonathan Andicin perhe sanoi lausunnossaan, että häntä vastaan ei ole todisteita, eikä niitä löydy.

Isak Andic perusti Mangon vuonna 1984. Hän rakensi sen maailmanlaajuiseksi konserniksi, jota on pidetty Zaran kilpailijana.

Andic oli kuollessaan Mangon hallituksen puheenjohtaja, jonka nettovarallisuus oli Forbesin mukaan 4,5 miljardia dollaria.

Jonathan Andic ja hänen kaksi sisartaan omistavat yhdessä 95 prosenttia Mangosta.

