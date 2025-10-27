Juuri nyt Avaa

Vantaan ratikan kustannukset ovat nousemassa noin sata miljoonaa arvioitua korkeammiksi ja päätepysäkki jäämässä reilun kilometrin päähän Helsinki-Vantaan terminaalista.

Ratikan rakennustyömaa Tikkurilassa Vantaalla 27. lokakuuta 2025. Lehtikuva

Loppusummasta noin 540 miljoonaa euroa maksaa Vantaa, loput kustannukset kuittaavat muun muassa valtio ja Helsingin kaupunki.

Ratikan päätepysäkki lentoaseman liepeille

Vantaan ratikan päätepysäkkiä ei olla rakentamassa aivan Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin yhteyteen, vaan se jää reilun kilometrin päähän terminaalista. Se, kuinka kätevää tämä on matkustajien näkökulmasta, on herättänyt kysymyksiä.

– Meillä on ollut myös paineita kustannusten kanssa, Anttila kertoi.

Pysäkin sijoittaminen paikkaan, johon sitä on suunniteltu, säästää kustannuksissa noin 25 miljoonaa euroa. On kuitenkin mahdollista, että viimeistä pysäkkiä siirretään vielä jossakin vaiheessa lähemmäs lento-aseman terminaaleja.

Neljäs ratikkakaupunki

Toissa vuonna valmistuneen Espoon ja Helsingin välillä kulkevan Raide-Jokerin hinta oli Helsingin kaupungin mukaan noin 390 miljoonaa euroa, kun taas syksyllä 2021 liikennöinnin aloittanut Tampereen ratikka maksoi noin 350 miljoonaa euroa.

Myös Turku puuhaa ratikkaa, ja käynnissä on viimeinen suunnitteluvaihe ennen rakentamisen aloittamista. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua tänä vuonna. Vuoden 2022 arvion mukaan rakentaminen maksaisi noin 350 miljoonaa euroa ja raitiovaunut noin 40 miljoonaa.