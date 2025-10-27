Vantaan ratikan hinta noussut 750 miljoonaan – selvästi muita kaupunkeja kalliimpi
Ratikan rakennustyömaa Tikkurilan keskustassa Vantaalla 27. lokakuuta 2025.Lehtikuva
Julkaistu 9 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Vantaan ratikan kustannukset ovat nousemassa noin sata miljoonaa arvioitua korkeammiksi ja päätepysäkki jäämässä reilun kilometrin päähän Helsinki-Vantaan terminaalista.
Vantaan kaupunki kertoi perjantaina, että pikaraitiotien kustannukset ovat nousemassa noin 750 miljoonaan euroon.
Ratikkayhteys on tarkoitus rakentaa Helsingin Mellunmäestä Vantaan Tikkurilan kautta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Vantaa esitteli maanantaina ratikan hankesuunnitelmaa medialle. Suunnitelmaa on määrä alkaa käsitellä maanantaina kaupunginhallituksessa.
Ratikan rakennustyömaa Tikkurilassa Vantaalla 27. lokakuuta 2025.Lehtikuva
Alun perin Vantaan ratikan kustannusten oli tarkoitus olla noin 650 miljoonaa euroa. Kaupunki perustelee kustannusten nousua muun muassa hankesuunnitelman tarkentumisella.
– On ihan itsestään selvä asia, että kustannukset nousevat, kun aikaa kuluu, sanoi kaupunginjohtaja Pekka Timonen tilaisuudessa.
Loppusummasta noin 540 miljoonaa euroa maksaa Vantaa, loput kustannukset kuittaavat muun muassa valtio ja Helsingin kaupunki.
Ratikan päätepysäkki lentoaseman liepeille
Vantaan ratikan päätepysäkkiä ei olla rakentamassa aivan Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin yhteyteen, vaan se jää reilun kilometrin päähän terminaalista. Se, kuinka kätevää tämä on matkustajien näkökulmasta, on herättänyt kysymyksiä.
Syy pysäkin sijaintiin on kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan Tero Anttilan mukaan se, että lentoasemayhtiö Finavialla on erilaisia suunnitelmia terminaalin sisäänkäynnin kehittämiseksi.
– Meillä on ollut myös paineita kustannusten kanssa, Anttila kertoi.
Pysäkin sijoittaminen paikkaan, johon sitä on suunniteltu, säästää kustannuksissa noin 25 miljoonaa euroa. On kuitenkin mahdollista, että viimeistä pysäkkiä siirretään vielä jossakin vaiheessa lähemmäs lento-aseman terminaaleja.
– Lentokentän pään ratkaisusta tehdään oma arvio vuonna 2027, jolloin asia ratkaistaan, Anttila sanoi.
Vantaasta on tulossa Suomen neljäs ratikkakaupunki.
Toissa vuonna valmistuneen Espoon ja Helsingin välillä kulkevan Raide-Jokerin hinta oli Helsingin kaupungin mukaan noin 390 miljoonaa euroa, kun taas syksyllä 2021 liikennöinnin aloittanut Tampereen ratikka maksoi noin 350 miljoonaa euroa.
Myös Turku puuhaa ratikkaa, ja käynnissä on viimeinen suunnitteluvaihe ennen rakentamisen aloittamista. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua tänä vuonna. Vuoden 2022 arvion mukaan rakentaminen maksaisi noin 350 miljoonaa euroa ja raitiovaunut noin 40 miljoonaa.