Kuolinsyy selvisi maanantaina.
Näyttelijä Catherine O'Haran kuolinsyyksi on osoittautunut keuhkoveritulppa.
Kanadalaissyntyinen O'Hara kuoli tammikuun lopulla. Hän oli kuollessaan 71-vuotias.
Tähden kuolinsyy selvisi maanantaina kuolintodistuksesta, jossa mainittiin veritulpan lisäksi toissijaiseksi tekijäksi peräsuolen syöpä.
O'Hara tunnettiin muun muassa kahdesta ensimmäisestä Yksin kotona -elokuvasta.
Hän näytteli elokuvissa Macaulay Culkinin esittämän päähenkilön äitiä. Valkokankaalla O'Hara nähtiin lisäksi muun muassa Tim Burtonin ohjaamissa Beetlejuice-elokuvissa.
O'Hara niitti lisäksi mainetta Schitt’s Creek -menestyssarjan myötä. Ikoninen rooli Moira Rosena toi hänelle muun muassa Emmy- ja Golden Globe-palkinnot.
Hänen viimeisiin rooleihinsa lukeutui niin ikään viihdealan palkintoja kerännyt Hollywood-satiiri The Studio, josta hänelle irtosivat muun muassa Emmy- ja Golden Globe -ehdokkuudet.