Näyttelijä Anne Hathaway on ollut raitis jo viisi vuotta: "Tuntuu virstanpylväältä"

– En yleensä puhu siitä, mutta olen ollut yli viisi vuotta raittiina. Se tuntuu minusta virstanpylväältä, hän kertoi The New York Timesille 27. huhtikuuta julkaistussa haastattelussa.

– Tiesin syvällä sisimmässäni, ettei se ollut minua varten. Ja tuntui vain niin äärimmäiseltä sanoa, ettei juo yhtään. Jos olet allerginen jollekin tai reagoit anafylaktisesti johonkin, et väitä vastaan. Joten lakkasin kiistelemästä sen kanssa. Henkilökohtainen kokemukseni on, että kaikki on paremmin. Minulle se oli kuin rypevää polttoainetta. Enkä minä pidä rypemisestä, Hathaway kertoi.