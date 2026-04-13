Natasha Lyonne saapui kameroiden eteen rohkeassa asussa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Natasha Lyonne saapui Euphoria-sarjan kolmannen kauden ensi-iltaan Los Angelesiin yhdessä sarjan muiden näyttelijätähtien kanssa.

Aiemmin muun muassa Orange Is the New Black -sarjaa tähdittänyt Lyonne pelmahti kameroiden eteen asussa, jonka yläosa paljasti hänen rintansa. Näyttelijällä oli yllään läpinäkyvä toppimainen yläosa, nyörein koristellut, nudenväriset shortsit ja kirjaillut sukkahousut. Olallaan hänellä roikkui bleiseri ja päässään hän piti aurinkolaseja.

Natasha Lyonne tähdittää Euphoria-sarjaa ensimmäistä kertaa.STELLA Pictures

Näyttelijä poseerasi hyväntuulisena punaisella matolla.

Lyonne on yksi uusista Euphoria-tähdistä. Sarjan kolmannella kaudella nähdään useita uusia, vierailevia kasvoja, kuten laulaja