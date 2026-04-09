Liikuntaohjaaja ja somevaikuttaja Kerttu Rissanen kertoo Instagramissa rehellisiä kuulumisiaan.

Somevaikuttajana ja liikuntaohjaana nykyään työskentelevä Kerttu Rissanen kertoo kamppailevansa tällä hetkellä mielenterveyshaasteiden kanssa. Hän kertoi aiemmin someseuraajilleen, että hän sairastui maaliskuussa influenssaan, josta on seurannut erilaisia jälkitauteja, kuten kurkunpään ja äänihuulten tulehtuminen. Hän on joutunut perumaan töitään sairastelun vuoksi.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Minun sairastelu jatkuu vielä ja olen tässä huomannut, että pitkä sairastelukierre ja töiden peruminen on vaikuttanut suuresti myös minun psyykkiseen hyvinvointiin. Tajusin, kuinka tärkeitä rutiinit minulle on, ilman niitä on tuntunut vähän että leijuu jossain limbossa.

Liikunnan parissa työskentelevä Rissanen kertoo, että hänelle on ollut erityisen raskasta olla täysin liikkumatta. Se on vaikuttanut myös hänen ruokarytmiinsä ja mielenterveyteensä.

– Ei oo urheillut, keho ei tunnu yhtään omalta tämän makaamisen ja syömisen jäljiltä ja ei oikeen kiinnosta ruokarytmi eikä ruokavalinnat, kun ei ole sellaista rytmiä arjessa. Että aika haastavaa on ollut, tuntuu että mieli ei nyt voi tällä hetkellä hyvin ja tunteet heilahtelevat laidasta laitaan.