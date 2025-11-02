Tekijät kertovat, kuinka syntyi maailmanvalloitusta tekevä toimintaelokuva Delivery Run.
Tehokaksikko. Sillä nimellä voi kutsua pariskuntaa Dora ja Joey Palmroosia.
He myivät itse tuottamansa ja ohjaamansa suomalaiselokuvan oikeudet peräti 38 maahan.
Delivery Run on Suomen Lapissa kuvattu toimintatrilleri, joka saa Suomessa ensi-iltansa ensi viikolla.
Ei julkista tukea
Kaksikko kertoi huiman työnsä tuloksista Huomenta Suomen vieraana sunnuntaina.
– Ponnistimme viime vuonna kansainvälisille markkinoille Cannesin kautta. Timanttina kaiken päälle meillä on teatterilevitys Yhdysvalloissa, elokuvan ohjannut Joey Palmroos kertoo.
Kyseessä on niin sanottu indie-elokuva, eli itsenäisesti tuotettu elokuva. Se on syntynyt täysin yksityisellä rahalla ilman julkista tukea.
– Voi pitää aika poikkeuksellisena, että itsenäisesti tuotettu elokuva ilman julkista tukea on saavuttanut näinkin laajan kansainvälisen levityksen, Dora Palmroos sanoo.
Alle miljoonan budjetti
Elokuva on aiemmin mainospuolella työskennelleen Joey Palmroosin elokuvauran toinen ohjaustyö. Tarkkaa budjettia tekijäpariskunta ei halua paljastaa, mutta ohjaajan mukaan puhutaan alle miljoonasta eurosta.