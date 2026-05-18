Harlinit juhlistivat John Travoltan elokuvaa Cannesissa.
Johanna Harlin sädehti punaisella matolla Cannesin filmifestivaalilla. Harlin postasi kuvia John Travoltan ohjaaman elokuvan ensi-illasta yhdessä puolisonsa Renny Harlinin kanssa.
Yllään Johanna Harlinilla oli kultainen säkenöivä iltapuku. Hän oli kruunannut kokonaisuuden valkoisella helmikaulakorulla.
– Unohtumaton ilta Cannesissa, jossa juhlistimme rakasta ystäväämme John Travoltaa.
Postauksessaan Harlin kertoo, että ilta tuntui enemmänkin perhejuhlalta kuin elokuvan ensi-illalta.
Propeller One-Way Night Coach -niminen elokuva on John Travoltan esikoisohjaus. Se sai ensi-iltansa Cannesissa 15. toukokuuta. Elokuva on nähtävillä Apple TV:ssä 29. toukokuuta lähtien.