Deontay Wilder voitti Derek Chisoran tuomaripistein | MTV Uutiset

Raivoisa näky: Deontay Wilder ja Derek Chisora murjoivat toisiaan Derek Chisora ja Deontay Wilder iskivät vaiherikkaan ottelun. 2026 Getty Images Julkaistu 05.04.2026 13:23 Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Nyrkkeilyn raskaansarjan tähdet Deontay Wilder ja Derek Chisora antoivat rahoille vastinetta Lontoon O2 Arenassa lauantai-iltana. Wilder voitti tuomaripistein. Ottelussa jaettiin valtava määrä painavia iskuja, jotka tekivät myös tuhoa. Ottelijat kävivät lattiassa ja roikkuivat köysissä useaan otteeseen, mutta ainoa luvunlaskuun johtanut tilanne tuli 8. erässä, kun Chisora selvisi vaivoin jatkamaan. Brittilehti Guardian kutsui matsia "vuoden ottelu -ehdokkaaksi". Chisora oli ottava osapuoli, mutta osoitti uskomatonta sisua, jälleen kerran. Tuomareiden pisteet menivät 115–111, 115–113 ja 112–115 entiselle maailmanmestarille Wilderille, joten tuomio ei ollut yksimielinen. Chisora oli ottava osapuoli, mutta osoitti uskomatonta sisua, jälleen kerran. Hänen huippuhetkensä olivat 4. erässä. Yhdysvaltalainen sanoi ottelun jälkeen suojelleensa 42-vuotiasta Chisoraa tämän uran viimeisessä taistossa. – Kehässä näin hänen ohimonsa turpoavan, joten sanoin hänelle, että "hänen pitää pysyä hengissä lastensa takia". Kehässä on menetetty liian monta elämää, eikä kukaan välitä meistä pätkääkään. Meidän pitää suojella toisiamme, 40-vuotias Wilder sanoi BBC:n mukaan. – Pidin siis hänestä huolta tänä iltana. Haluan hänen elävän lastensa vuoksi. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt myös video 8. erän hetkestä, jossa Wilder näyttää sanovan "olen pahoillani, rakastan sinua" Chisoralle ennen painavaa tyrmäysyritystä. Britti pyllähtää tilanteessa kehäköysien väliin.

Chisora uskoo satuttaneen Wilderia pahasti.

– Rakastan Deontayta, mutta tiedän rikkoneeni hänen kätensä ja kylkiluunsa, sillä nyt hän ei pysty puhumaan tai seisomaan suorassa, Chisora kommentoi Fight Hub TV:lle.

Chisora on otellut nyt 50 kertaa, joista hän on hävinnyt 14. Wilderillakin on vyöllä 50 ottelua (45 voittoa, 4 tappiota ja yksi ratkaisematon).

– Minulla ei ole enää mitään todistettavaa. Tämä on tässä, Chisora lupasi ottelun jälkeen.