Nyrkkeilyn raskaansarjan tähdet Deontay Wilder ja Derek Chisora antoivat rahoille vastinetta Lontoon O2 Arenassa lauantai-iltana. Wilder voitti tuomaripistein.
Ottelussa jaettiin valtava määrä painavia iskuja, jotka tekivät myös tuhoa. Ottelijat kävivät lattiassa ja roikkuivat köysissä useaan otteeseen, mutta ainoa luvunlaskuun johtanut tilanne tuli 8. erässä, kun Chisora selvisi vaivoin jatkamaan.
Brittilehti Guardian kutsui matsia "vuoden ottelu -ehdokkaaksi".
Tuomareiden pisteet menivät 115–111, 115–113 ja 112–115 entiselle maailmanmestarille Wilderille, joten tuomio ei ollut yksimielinen. Chisora oli ottava osapuoli, mutta osoitti uskomatonta sisua, jälleen kerran. Hänen huippuhetkensä olivat 4. erässä.
Yhdysvaltalainen sanoi ottelun jälkeen suojelleensa 42-vuotiasta Chisoraa tämän uran viimeisessä taistossa.
– Kehässä näin hänen ohimonsa turpoavan, joten sanoin hänelle, että "hänen pitää pysyä hengissä lastensa takia". Kehässä on menetetty liian monta elämää, eikä kukaan välitä meistä pätkääkään. Meidän pitää suojella toisiamme, 40-vuotias Wilder sanoi BBC:n mukaan.
– Pidin siis hänestä huolta tänä iltana. Haluan hänen elävän lastensa vuoksi.
Sosiaalisessa mediassa on levinnyt myös video 8. erän hetkestä, jossa Wilder näyttää sanovan "olen pahoillani, rakastan sinua" Chisoralle ennen painavaa tyrmäysyritystä. Britti pyllähtää tilanteessa kehäköysien väliin.