SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen ei ollut voitosta huolimatta tyytyväinen omiensa otteisiin maanantain KooKoo-ottelussa.

SaiPa katkaisi maanantaina kolmen ottelun tappioputkensa voittamalla KooKoon Kaakkois-Suomen paikallisottelussa maalein 4–3.

Voitosta huolimatta SaiPa-luotsi Raimo Helminen murahteli lehdistötilaisuudessa tyytymättömänä.

– Hieno homma, että saatiin kolme pistettä, mutta kyllä meillä on silti vielä pitkä tie edessä, että opitaan pelaamaan. Sen takia pitää harjoitella, että tultaisiin paremmaksi, Helminen täräytti.

Helmiseltä kysyttiin lehdistötilaisuudessa SaiPan suurimmista kehityskohteista, mutta 61-vuotias luotsi ei suostunut avaamaan joukkueen pelillisiä haasteita tarkemmin.

– Paljon asioita, enkä viitsi tässä niitä alkaa sen isommin käymään. Tiedettiin KooKoon vahvuudet, mutta ei me oikein opita mitään. Yritetään mennä eteenpäin, Helminen murahti.

