Jenni Mustajärvi kokeili monia aloja, mutta musiikki nielaisi mukaansa.

Manserockista tunnetun Popeda-yhtyeen keulahahmo Pate Mustajärvi kuoli 69-vuotiaana joulukuussa 2025, mutta hänen musiikkinsa elää vahvasti suomalaisten sydämissä. Pate Mustajärven tytär laulaja-lauluntekijä Jenni Mustajärvi, 40, jatkaa musiikillista perintöä rakentamalla omaa uraansa.

Jenni Mustajärvi paljastaa, ettei alun perin haaveillut laulajan urasta.



– Kokeilin monia eri aloja yritin löytää paikkaani. Musiikki kuitenkin hiipi selkärangasta. Kun aloin kirjoittaa lauluja, tajusin, että ei niitä kukaan muu laula. Oli pakko selättää esiintymiskammo ja lähteä kokeilemaan.

Esiintymiskammosta hän pääsi eroon vähitellen, lavakokemuksen kautta.



– Olin kuin haavanlehti aluksi. Kuitenkin tarpeeksi kun esiintyy, tulee siitä kutkuttavaa kuplintaa ennen lavalle nousemista.

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Sukunimi kulkee mukana – hyvässä ja pahassa

Isänsä vaikutuksesta Jenni Mustajärvi puhuu avoimesti.

– En ajautunut alalle kovin varhaisessa vaiheessa. Olen paljon miettinyt, olisinko päätynyt musiikkiin, jos isä olisi ollut vaikka levyseppähitsaaja. Musiikki ja siihen liittyvä elämä olivat niin vahvasti läsnä, että jossain vaiheessa tuli rauha asian kanssa. Rohkeutta kokeilla.

Sukunimen vaihtamista Jenni Mustajärvi ei ole harkinnut, vaikka isän varjo seuraa.



– Harvassa ovat ne ihmiset, joiden kanssa olen tutustunut vain Jenninä. Välillä se on ärsyttänyt, mutta se on ristini.