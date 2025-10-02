Suomen työttömyystilanne on karu. Vain Espanjassa on EU-maista korkeampi työttömyys.
Kävimme kysymässä helsinkiläisiltä, kuinka paljon työttömyysluvut heitä huolettavat. Moni kertoi miettivänsä työmarkkinoiden yleistä epävarmuutta.
– Olen itse taidealalla. On ihan järkyttävää, miten leikkaukset kohdistuvat taiteenalalle ja työttömiin, sanoo Minja Mertanen.
– Kieltämättä olen aika huolestunut. Nyt on ollut massiivisia irtisanomisia isoissa yrityksissä, ja työllisyysnäkymät joista uutisoidaan, eivät ole positiiviset, kertoo Kati Nyberg.
– Yksi lähipiiristä menetti juuri työpaikan yt-neuvottelujen kautta, kertoo puolestaan Tiia Leinonen.
Palkatontakin harjoittelua on vaikea saada
Harjoittelu,- ja työpaikat ovat tällä hetkellä todella kilpailtuja, ja hakemuksia yksittäiseen pestiin tulee satoja.
Tämän on saanut kokea myös media-alalla oleva Pyry Kuronen.
– Harjoittelupaikan saaminen oli tosi vaikeaa. Onneksi minulla oli hyvä opettaja, joka auttoi, hän kertoo.
Töiden saamisen vaikeus näkyy myös jo töissä olevien joukossa.
– Moni ei uskalla vaihtaa työpaikkaa, vaikka olisi tyytymätön, kertoo Nyberg huomiostaan.
Katso artikkelin alusta olevalta videolta, millaisia kokemuksia haastattelemillamme helsinkiläisillä on työn hausta ja työttömyydestä.