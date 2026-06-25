Korkeimmillaan raakaöljyn Brent-laatu kävi sodan aikana noin 119 dollarissa barrelilta.
Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet alimmalle tasolleen Lähi-idässä keväällä alkaneen sodan jälkeen.
Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle 70 dollariin barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin 73 dollarin tuntumaan.
Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa.
Laivaliikenne öljynkuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa pitkälti seisahtui, ja öljyn hinnoissa nähtiin merkittäviä hintapiikkejä. Korkeimmillaan Brent-laatu kävi sodan aikana noin 119 dollarissa barrelilta.
Öljyn hinnat ovat lähteneet laskuun Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edetessä.
Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormuzinsalmen liikenteen lisääntyminen.
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