"Jos jotain tapahtuu, se tapahtuu nimenomaan julkisuudelta piilossa", asiantuntija arvioi.

Jos Venäjä suostuisi jäädyttämään Ukrainan kanssa rintamalinjan, solmimaan tulitauon ja etsimään tätä kautta pysyvämpää rauhaa, menettäisi se samalla mahdollisuuden saada painostamalla itselleen juuri haluamansa kaltaiset rauhanehdot.

– Tätä Venäjä pelkää, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Venäjä on toistuvasti esittänyt rauhanehtoja, jotka toteutuessaan antaisivat sille laajat mahdollisuudet puuttua Kiovan ulko- ja sisäpolitiikkaan. Kremlin suosikkilausuntoja onkin, että neuvottelutuloksen täytyy heijastella "realiteetteja rintamalla".

Taistelukenttien ja ilmasodan tilanne ei vain ole todellisuudessa lainkaan niin myönteinen venäläisjoukoille kuin Kreml toistuvasti antaa ymmärtää. Kesällä yleistyikin näkemys, jonka mukaan sota sujuu nyt Ukrainan kannalta paremmin kuin pitkään aikaan.

Tämä tiedetään myös Kremlissä, Lassila uskoo. Se ja Venäjän heikkenevä taloustilanne näkyvät sisäpiirin mielialoissa. Tavallistenkin venäläisten väsyminen sotaan on alkanut näkyä mielipidekyselyissä. Putininkin suosio on laskenut.

– Venäjän hallinnossa on kyllä hyvin monia, jotka olivat halukkaita aidompaan neuvotteluprosessiin, mutta Putin ei sitä halua, Lassila sanoo MTV Uutisille.

Kremlissä on enemmän halua rauhaan kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää, asiantuntija arvioi.AFP / Lehtikuva

Käskytys ja linja

Se, ettei kukaan venäläispoliitikko esitä kriittisiä näkemyksiä ääneen, on odotettavaa. Lassilan mielestä olisi "äärimmäisen naiivia kuvitella, että yksikään Putinin alaisuudessa toimiva henkilö voisi julkisuudessa esittää "mitään itsenäisiä kommentteja".

– Käskytys ja linja tulee Putinilta, Lassila toteaa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.Ulkopoliittinen instituutti

Venäjän neuvotteluhalukkuus tai sen puute on jälleen ajankohtainen Yhdysvaltain kutsuttua Putinin Miamissa marraskuussa järjestettävään G20-kokoukseen, johon myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin odotetaan saapuvan.

Zelenskyi on viestittänyt olevansa valmis tapaamaan Putinin, mutta Venäjä ei ole vielä vastannut Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion julkistamaan kutsuun. Rubio kertoi Putinin kutsumisesta tavattuaan venäläiskollegansa Sergei Lavrovin YK:n yleiskokouksen yhteydessä tällä viikolla.

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Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tunnetaan länsimaissa tiukoista lausunnoistaan. Ne kuitenkin noudattavat pilkulleen Putinin politiikkaa.

"Julkinen nöyryytys"

Venäjä tuskin luopuu tähän asti joustamattomista tavoitteistaan ennen kuin tilanne käy sille "kestämättömäksi", Lassila sanoo.

– Silloin jotain liikehdintää tapahtua, mutta sitä ei ole ainakaan julkisuudessa olleiden kommenttien perusteella näkynyt vielä missään määrin, Lassila sanoo.

Julkisuus ei kuitenkaan ole koko totuus, Lassila painottaa. Hänen mukaansa Venäjä ehdottomasti mieluummin kävisi neuvotteluita kulisseissa ilman sellaista mediasirkusta, joka on seurannut jotakuinkin jokaista neuvottelukierrosta.

– Tämä on aivan avainkysymys Kremlille. Itse epäilen, etteivät neuvottelut etene, mutta ei se ole poissuljettua. Jos jotain tapahtuu, se tapahtuu nimenomaan julkisuudelta piilossa, Lassila sanoo.

Syynä on paljolti se, että neuvotteluissa statuspolitiikkaa näyttelee Lassilan mukaan suurta roolia. Sillä on valtavasti väliä, miltä asiat, valtiot ja päättäjät niiden myötä näyttävät.

Venäjä ei yksinkertaisesti halua näyttää heikolta.

– Se olisi julkinen nöyryytys, Lassila muistuttaa.

Ulkoministerit Lavrov ja Rubio tapasivat YK:n yleiskokouksen yhteydessä.AFP / Lehtikuva

Jotkut Venäjä-tuntijat tosin katsovat, että pitkän sodan myötä venäläiset olisivat jo valmiita hyväksymään minkä tahansa neuvottelutuloksen voittona, jos sitä vain sellaiseksi kutsuttaisiin.

Putin ei vain vaikuta olevan valmis vielä tarjoamaan mitä tahansa voittoa venäläisille. Tietokirjailija ja toimittaja Andrei Kolesnikovin mukaan Putinin hallinnon suurin kriisi onkin tulevaisuus.

– Se ei tiedä, minne edetä ja miksi, joten se jatkaa sotaa selvitäkseen, hän kirjoittaa yhdysvaltalaisessa Foreign Affairs -lehdessä.