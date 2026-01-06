Vladimir Putin iloitsi Venäjän maatunnuksien paluusta paraurheiluun.

Venäjän presidentti Vladimir Putin lähetti 30-vuotisonnitteluviestin Venäjän paralympiakomitealle, uutistoimisto Tass kertoi maanantaina.

– On ilahduttavaa, että paralympiaurheilijamme esiintyvät jälleen suurissa kansainvälisissä kilpailuissa kansallisin symbolein, lipun ja hymnin kanssa. Pidän tätä suurena voittona meille kaikille, Putin kertoi viestissään.

Hän kehui Venäjän paralympiakomitean täyttäneen tärkeää yhteiskunnallista tehtävää kokoamalla tuhansia rajoitteisia ihmisiä yhteen liikunnan ja urheilun pariin sekä auttamalla heitä hyödyntämään kykyjään.

Putin myös onnitteli Venäjän paralympiakomitean urheilijoita, valmentajia, edustajia ja veteraaneja vuosipäivänä sekä toivotti menestystä haasteisiin.

Paluu FIS:n lajeissa

Kansainvälinen paralympiakomitea päätti syyskuussa palauttaa Venäjän ja Valko-Venäjän kansallisille komiteoille täydet oikeudet, sallien maatunnuksien käytön. Lokakuussa tosin kerrottiin, että lajiliitot olivat evänneet venäläisiltä ja valkovenäläisiltä mahdollisuuden päästä helmikuisiin Milano-Cortinan paralympialaisiin.

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS päätti kuitenkin joulukuussa, että 17 venäläistä ja valkovenäläistä saa kilpailla ja havitella paikkaa Milano-Cortinan talviolympialaisiin ja paralympialaisiin neutraaleina urheilijoina. Suotuisan päätöksen saaneet urheilijat kisaavat Kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS:n alaisissa lajeissa.

Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat olivat olleet suljettuina ulos myös FIS:n kilpailuista vuodesta 2022 lähtien, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.