Kiinalaisjudoka Tang Jing iski hampaansa vastustajan käteen kesken ottelun.

Judokat Tang Jing ja Rin Maeda mittelivät Aasian kisojen naisten alle 70-kiloisten sarjan puolivälieräottelua Japanin Nagoyassa, kun kiinalaistähti Tang jostakin syystä puri japanilaisvastustajaansa kesken mattokamppailun.

Maeda kääri hihansa ylös ja näytti tuomarille vasenta kättään, jossa oli puremajälki. Tang hylättiin videotarkistuksen jälkeen.

Kiinalainen näytti Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan vastustelevan päätöstä. Hän kuitenkin lopulta kätteli Maedaa. Tang poistui paikalta antamatta haastatteluja medialle.

Ensimmäinen kerta

Maeda kertoi olleensa epävarma, mitä tapahtuisi, kun hän puhui asiasta tuomarille.

– Tällaista ei tapahdu kovin usein. Se oli minulle ensimmäinen kerta, hän sanoi.

Japanilainen avasi tunteneensa hiukan kipua, mutta adrenaliinin jyllätessä se ei juuri vaivannut.

Maedan valmentaja Maki Tsukada puolestaan kertoi, että näytti, että kohta alkaisi vuotaa verta.

– Emme puhuneet desinfioinnista tai vastaavasta, mutta puremajälki oli hyvin selkeä ja erottuva, Tsukada ruoti.

Maeda ei totisesti antanut puremisen häiritä, vaan voitti lopulta kultaa, uransa ensimmäisen Aasian kisojen mitalin.

Rin Maeda juhli Aasian kisojen judossa alle 70-kiloisten kultaa.STELLA Pictures / ddp

Hylätty Tang on kolminkertainen Aasian kisojen mitalisti.