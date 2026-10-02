Chihuahuasta on tullut Meksikon kansalliskaartin pienin jäsen.

13 kuukauden ikäinen chihuahua Comando on hieman toista maata kuin suuret koirat, joita yleensä näkee palvelus- tai virkakoiratehtävissä.

– Se on täällä murtamassa käsitystä siitä, että vain suuret koirat voivat kuulua kansalliskaartiin, kansalliskaartin luutnantti Debora Hernandez kertoo uutistoimisto Reutersille.

Comando adoptoitiin ja rekrytoitiin osaksi Meksikon kansalliskaartia puoli vuotta sitten. Koira oli aiemmin asunut iäkkään pariskunnan luona, joka ei enää pystynyt huolehtimaan siitä.

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Osaa kiipeillä ja hyppiä esteiden yli

Uusi rekry poikkeaa selvästi kollegoistaan, joita turvallisuusjoukot tyypillisesti käyttävät pelastustehtävissä tai huumeiden ja räjähteiden etsintätehtävissä.

Silti saksanpaimenkoiran tavoin vuoden ikäinen Comando osaa kiivetä portaita ja hyppiä esteiden yli.

Nyt sitä koulutetaan muun muassa etsintä- ja pelastustehtäviin. Sen pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin toimia Meksikon kansalliskaartin eräänlaisena keulakuvana, joka pehmentää kansalliskaartin karskia imagoa.

20-senttisellä koiralla on omat pikkuruiset suojalasit, mittatilauksena tehty liivi ja jopa pään päälle kiinnitetty kamera.

Meksikon kansalliskaartin koiravoimissa on noin 350 eläintä.

Katso yllä olevalta videolta, miltä Comandon virka-asu näyttää ja kuinka koiraa koulutetaan sen virkatehtäviin.

Lähde: Reuters.