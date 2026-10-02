G7-maat ovat neuvotelleet keinoista, joilla voisi hillitä ennätyskorkean dieselin hintaa.
Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan sata miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan neljän kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
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Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja.
G7-maat neuvottelivat tänään keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi.
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Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.