Virolaismies teki historiaa kestävyystempulla, joka vei hänet korkealle Tonavan ylle. Asiasta uutisoi muun muassa brittiläinen The Guardian.
Virolainen slackline-lajin taitaja ja useamman aiemman ennätyksen haltija Jaan Roose teki uuden maailmanennätyksen Slovakian Bratislavassa.
Roose käveli 666 metriä pitkällä ohuella narulla noin sadan metrin korkeudessa edestakaisin Tonavan puolen vuorokauden ajan. Roose taittoi ajassa lähes 15 kilometrin matkan alle kahden senttimetrin paksuisella narulla.
Narun toinen pää oli kiinni Bratislavan linnassa ja toinen näköalatornissa Tonavan vastapuolella.
Aiemmin Roose on esimerkiksi ylittänyt Sisilian ja Manner-Italian välisen Messinansalmen samanlaisen narun avulla.
– Aamu oli taianomainen, kun kuljin sumun halki. Yllätyin puluista, jotka lensivät ympärilläni parvissa, Roose kertoo.
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Roose sanoo, että ensimmäiset kolme tuntia menivät kuin siivillä, mutta sitten alkoi taistelu väsymystä vastaan.
– Tunsin kivun koko vartalossani.