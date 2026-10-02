Suomen Tivolin pitkä historia tuli päätökseen kannattavuushaasteiden keskellä. Samojen vaikeuksien kanssa painiva Sirkus Finlandia on onnistunut jatkamaan. Sirkusjohtaja Calle Jernström kertoo, millä keinoilla.

Perinteikäs Suomen Tivoli ilmoitti viime viikolla lopettavansa liiketoiminnan 138 vuoden jälkeen. Syiksi mainittiin muun muassa koronapandemia, kustannusten nousu ja kuluttajien yleinen varovaisuus.

Sirkus Finlandialla tulee puolestaan tänä vuonna täyteen 50 vuotta kiertävää esitystoimintaa Suomessa. Sirkus Finlandian sirkusjohtaja Carl "Calle" Jernström Jr on toisen polven sirkuslainen. Hän kuvailee ammattia elämäntavaksi, jota ei tehdä rahan takia.

Kannattavuuden haasteet on kuitenkin huomattu ja samat ilmiöt, jotka johtivat Suomen Tivolin lopettamiseen.

– Ehkä me olemme onnistuneet sopeutumaan tähän tilanteeseen ja karsimaan kustannuksia. Pienempi teltta on yksi asia ja muutenkin on tehty oikeita ratkaisuja. Ehkä onneakin on ollut matkassa, Jernström sanoo.

Lue myös: Suomen Tivolin toiminta loppuu 138 vuoden jälkeen

Ihmisten houkutteluun ei Jernströmin mukaan liity sen kummempaa salaisuutta. Jos näytös on riittävän kiinnostava, yleisö löytää kyllä tiensä telttaan.

– Minulla on periaate, että jos se on hyvä, se on meillä. Ja huonoa ei kehtaa näyttää.

Arvostusta perinteiselle sirkukselle löytyy Jernströmin mukaan edelleen Suomesta. Sen näkee esimerkiksi Lapin kaltaisissa paikoissa, joissa samanlaista viihdettä on harvemmin tarjolla.

– Se kannustaa meitäkin eteenpäin. Että tuodaan sitä iloa edes hetkeksi sinne arkeen.