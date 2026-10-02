Linda Sällström sai TTK-tuomaristolta ylistystä.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 27. syyskuuta ohjelman neljäs suora lähetys.
Illan aikana kolmantena tanssivuorossa olivat entinen jalkapalloilija Linda Sällström ja tähtiopettaja Valtteri Palin. He tanssivat quicstepin Ariana Granden kappaleeseen Popular elokuvasta Wicked.
Tuomaristo hehkutti tanssiparin suoritusta.
– Oi Linda, kiitos hymystä, koska sitä viime kerralla peräänkuulutin, totesi Jorma Uotinen.
– Olette aika hyvässä nousujohteessa.
Linda Sällström ja tähtiopettaja Valtteri Palin.MTV / Katja Tamminen
ylisti Sällströmin jalkatyötä, joka oli hänen mukaansa "valtavan tasokasta". Samaan yhtyi .