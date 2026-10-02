Lentoyhtiöt ovat varoittaneet asiakkaita mahdollisista ruuhkista lentokentillä.

MTV Uutisten toimittaja Janne Puumalainen todisti erittäin pitkää jonoa rajatarkastukseen perjantaina Helsinki-Vantaalla. Passijono koski nimenomaan EU:n ulkopuolelta tulevia matkustajia.

– EU-kansalaisilla ei ollut jonoa raja-automaatteihin, mutta muiden passien jono tiskeille oli pidempi kuin muistan missään nähneeni. Varsinaisen "jonotuskarsinan" päälle oli vähintään 100 metriä jonoa ja saattoi olla reilusti ylikin, Puumalainen kuvailee.

The Brussels Times uutisoi alkuviikosta, että Brysselin kentällä matkustajat olivat joutuneet jonottamaan rajatarkastukseen jopa viisi tuntia. Lehden mukaan Brysselin kentällä jonon syynä oli uusi Entry Exit System (EES) -rajanylitysjärjestelmä.

Rajatarkastukseen jonottavia matkustajia Helsinki-Vantaalla.

Ennen sen käyttöönottoa joidenkin maiden, esimerkiksi Yhdysvaltojen, kansalaiset pystyivät rekisteröitymään EES-kioskeilla ja käyttämään sen jälkeen automaattiportteja. Nyt se ei ole mahdollista, joten useampi matkustaja joutuu miehitetyille tarkastuspisteille, lehti kirjoitti.

Lentoyhtiö: Saapukaa kentälle ajoissa

Ainakin Ryanair oli varoittanut Helsinki-Vantaalle matkustavia mahdollisista viivästyksistä nimenomaan EES-järjestelmän takia.

– Huomioithan, että Helsingin lentokentällä on lisääntyneitä jonoja EES-järjestelmän äskettäisen käyttöönoton vuoksi. Järjestelmä rekisteröi EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantulon ja maastalähdön biometrisillä tunnisteilla.

Helsinki-Vantaalla on otettu käyttöön EES-rajanylitysjärjestelmä.

– Rekisteröinti ei koske kaikkia (esimerkiksi EU-kansalaiset, Irlannin passin haltijat ja EU-passilla matkustavat kaksoiskansalaiset ovat poikkeuksia), mutta kaikkien matkustajien tulisi saapua lentokentälle hyvissä ajoin ennen lentoa mahdollisten viivästysten varalta.

MTV Uutiset ei saanut kommenttia asiaan Finavialta tai Rajavartiolaitokselta.