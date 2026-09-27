Voittoa twerkkauksen kera juhlinut Pérez löi vielä löylyä kiukaalle kommenteissaan matsin jälkeen.

Ennen tuomiota Dumont hymyili, mutta kuultuaan vastustajansa voittaneen hän levitti kätensä levälleen suu ammollaan ja vaikutti kiivastuneenkin.

Pérez nosti kondomit ilmaan, esitteli niitä ja kehotti käyttämään suojausta. Dumont viskoi häntä päin vielä seteleitä.

Alkoi niin sanotusti tapahtua, kun valtioidensa lippuja kantaneet naapurimaiden UFC-vapaaottelijat Argentiinan Ailín Pérez ja Brasilian Norma Dumont kohtasivat kasvotusten punnitustilaisuuden jälkeen.

Kondomit ja raha lensivät erikoisessa välikohtauksessa UFC-ottelun alla.

Norma Dumont (vas.) ei sulattanut Ailín Pérezin voittoa. Kaksikon välillä kuohui sekä ennen ottelua että sen jälkeen.

Norma Dumont (vas.) ei sulattanut Ailín Pérezin voittoa. Kaksikon välillä kuohui sekä ennen ottelua että sen jälkeen. Zuffa LLC via Getty Images

Dumont puolestaan kuvaili Instagramissa, että hän ei hyväksy tappiotaan ja hänen mielestään kyse on yhdestä absurdeimmista tapauksista, joita hän on koskaan nähnyt vapaaottelussa.