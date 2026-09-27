Kondomit ja raha lensivät erikoisessa välikohtauksessa UFC-ottelun alla.
Alkoi niin sanotusti tapahtua, kun valtioidensa lippuja kantaneet naapurimaiden UFC-vapaaottelijat Argentiinan Ailín Pérez ja Brasilian Norma Dumont kohtasivat kasvotusten punnitustilaisuuden jälkeen.
Pérezin esittäessä tavaramerkikseen muodostunutta takapuolen keikutusta Dumont kaivoi housuistaan kondomeja, jotka hän heitti Onlyfansissakin sisältöä luovaa argentiinalaista päin.
– Tarvitset näitä, Dumont sanoi.
Pérez nosti kondomit ilmaan, esitteli niitä ja kehotti käyttämään suojausta. Dumont viskoi häntä päin vielä seteleitä.
– Huoralle maksetaan rahalla, Dumont latoi painokelvottomasti ja kehotti Péreziä ottamaan setelit.
Argentiinalainen poimi setelitkin talteen ja lausui kiitokset.
Lisää löylyä kiukaalle
Kääpiösarjan kaksikko kohtasi Las Vegasin UFC-illan toiseksi suurimmassa ottelussa. Pérez voitti yksimielisellä tuomaripäätöksellä.
Ennen tuomiota Dumont hymyili, mutta kuultuaan vastustajansa voittaneen hän levitti kätensä levälleen suu ammollaan ja vaikutti kiivastuneenkin.
Voittoa twerkkauksen kera juhlinut Pérez löi vielä löylyä kiukaalle kommenteissaan matsin jälkeen.
– Kiitos kondomeista, Norma Dumont, mutta en tarvinnut niitä pannakseni sinua. Käytä lisäksi nuo kaksi dollaria B-suunnitelman ostamiseen, ajattelen, että saatat tarvita sitä, voittaja latasi Instagramissa.
Mediallekin puhuessaan Pérez käytti kovaa tekstiä.