Puolustusvoimissa on tulossa iso nimityspaketti kenraalin virkoihin.
Puolustusministeriön uuden kansliapäällikön valinta on STT:n tietojen mukaan ratkeamassa lähiviikkoina.
Kärkiehdokkaina pidetään STT:n tietojen mukaan Pääesikunnan päällikköä, kenraaliluutnantti Vesa Virtasta ja Puolustusvoimien strategiapäällikköä, kenraalimajuri Sami Nurmea. Lisäksi vahvoihin hakijoihin kuuluu puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö, ylijohtaja Janne Kuusela.
STT:lle kuitenkin kerrotaan, että tälläkin kerralla kansliapäälliköksi oltaisiin nimittämässä sotilas.
Nurmea kuvaillaan kansainvälisesti suuntautuneeksi ja sosiaalisesti taitavaksi, Virtasta puolestaan luonnehditaan strategisesti osaavaksi johtajaksi. Nurmea myös luonnehditaan uudemman sukupolven edustajaksi, vaikka hän on Virtasta päivälleen 11 kuukautta nuorempi.
Tehtävää haki kaikkiaan viisi kenraalikuntaan kuuluvaa upseeria.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) kabinetista oltiin vaitonaisia kansliapäällikön nimitysaikataulusta.
Kenraalikaruselli pyörii
Ensi vuoden aikana Puolustusvoimien kenraalikunnassa tapahtuu suuri määrä muutoksia, kun yhdeksän nykyiseen kenraalikuntaan kuuluvan kenraalin määräaikainen virka päättyy. Lisäksi kuluvan vuoden lopussa päättyy yksi virka.
Näiden lisäksi 22. syyskuuta julkistetussa valtion ensi vuoden talousarviossa esitetään, että Puolustusvoimiin perustetaan tammikuusta alkaen kaksi uutta kenraalin virkaa, jotka liittyvät Suomen Nato-jäsenyyteen.
Näiden virkojen ohella avoimeksi on tulossa yksi virka lisää, jos kansliapäälliköksi nimitetään sotilas.
Jaossa painavia tehtäviä
Päättyviä kenraalin virkoja ovat Pääesikunnan päällikön tehtävä, Maavoimien komentajan virka, sotilasedustajan tehtävä EU:ssa ja Natossa, koulutuspäällikön tehtävä, johtamisjärjestelmäpäällikön tehtävä, Logistiikkalaitoksen johtajan virka, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin virka ja Merivoimien esikuntapäällikön tehtävä.
Myös Puolustusvoimien ylilääkärin virka on päättymässä. Ylilääkäri on sotilasvirassa, mutta on koulutukseltaan lääkäri.
Jos Nurmi nimitettäisiin kansliapäälliköksi, täytettäväksi tulisi strategiapäällikön tehtävä.
Erityisen painavia tehtäviä ovat Pääesikunnan päällikön, Maavoimien komentajan ja Puolustusvoimien strategiapäällikön tehtävät.
Kenraalikunnassa tapahtuvista muutoksista on tiedossa nykyisen Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin, kenraalimajuri Mika Kalliomaan siirtyminen 1. tammikuuta Suomen sotilasedustajaksi Natoon ja EU:hun. Sotilasedustajana nyt työskentelevä kenraaliluutnantti Kim Jäämeri siirtyy reserviin. Kalliomaan seuraaja on tiedossa, eversti Jaro Kesänen aloittaa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina tammikuussa. Johtamisjärjestelmäpäällikön tehtävässä oleva kenraalimajuri Jarmo Vähätiitto nimitettiin uuteen kenraalin virkaan maaliskuusta alkaen.
Lisäksi Karjalan prikaatin komentajan, prikaatikenraali Jyri Raitasalo siirtyy tammikuun alussa Pääesikunnan logistiikkapäälliköksi. Tehtävää vuoden loppuun hoitava prikaatikenraali Timo Saarinen siirtyy tuolloin reserviin. Raitasalon seuraajaksi Karjalan prikaatin komentajana on nimitetty eversti Tomi Pekurinen.
Pääesikunnan koulutuspäällikkönä aloittaa heinäkuussa Maavoimien nykyinen operaatiopäällikkö prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa. Hänen paikalleen siirtyy Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Ari Laaksonen.