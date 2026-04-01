Venäjän puolustusministeriön mukaan 29 ihmistä on kuollut sotilaskoneen syöksyttyä maahan Krimin niemimaalla, kertoo valtiollinen uutistoimisto Tass.
Ministeriön mukaan yhteys koneeseen menetettiin tiistaina noin kello 18. Onnettomuushetkellä Antonov An-26-sotilaskuljetuskone oli aikataulun mukaisella lennolla Krimin yllä.
Etsintä- ja pelastusryhmä on sittemmin löytänyt turmapaikan. Paikalta saatujen tietojen mukaan kaikki kuusi miehistön jäsentä sekä koneessa olleet 23 matkustajaa kuolivat.
Ministeriön mukaan koneesta ei löytynyt viitteitä ulkoisesta iskusta, vaan turman syyksi epäillään teknistä vikaa.
Ukrainalle kuuluva Krim on Mustaanmereen työntyvä niemimaa, jota Venäjä on miehittänyt laittomasti vuodesta 2014 lähtien.