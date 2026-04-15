Bayern Münchenin ja Real Madridin toinen osa Mestarien liigan puolivälierissä on alkanut värikkäissä merkeissä. Ottelun hahmoksi on nousemassa Realin Arda Güler, joka on onnistunut kahdesti maalinteossa.
Molemmat joukkueet onnistuivat ensimmäisen kerran maalinteossa maalivahtien virheiden ansiosta. Real Madrid nousi toisen kerran johtoon, kun Güler viimeisteli illan toisensa vapaapotkusta.
Vauhdikas puoliaika sai jälleen uuden käänteen, kun Bayern kovan myllytyksen jälkeen nousi taas tasoihin. Maalintekijänä oli Harry Kane.
Real Madrid sai vielä kerran pallon verkkoon Kylian Mbappen toimesta avausjakson loppuhetkillä. Tilanne tarkastettiin VAR:ilta mahdollisen rikkeen vuoksi, mutta osuma hyväksyttiin.
Ottelu on avauspuoliajan jälkeen lukemissa 2-3. Otteluparin yhteismaalit ovat tasan 4-4.
