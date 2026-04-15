Bayern München ja Real Madrid mittelevät jalkapallon Mestarien liigan välieräpaikasta. Otteluparin toinen osa sai dramaattisen alun, kun Bayern-vahti Manuel Neuerilta nähtiin karu moka.

Ottelua ei ehtinyt olla montaa minuuttia takana, kun Neuer avasi matalan syötön suoraan Real Madridin Arda Gülerille. Tämä laukoi suoraan syötöstä pallon Bayernin verkkoon.

Real Madrid ei ehtinyt juhlia johtoaan kauaa, kun toisessa päässä espanjalaisten maalivahti Andri Lunin seikkaili kulmatilanteessa. Aleksandar Pavlovic pääsi puskemaan maaliviivalta pelin tasoihin.

Ottelu on ensimmäisellä puoliajalla tilanteessa 1-1. Bayern johtaa otteluparia yhteismaalein 3-2.

