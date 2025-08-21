Lifestyle
Energiajuomat K16: Norjalta jämäkkä linjaus

energiajuomat
Energiajuomavalikoima on useissa kaupoissa nykyään laaja. Shutterstock
Julkaistu 19 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Wenla Wallin

wenla.wallin@mtv.fi

Norja kieltää energiajuomat nuorisolta vuodenvaihteesta alkaen. 

Norjan hallitus on päättänyt alle 16-vuotiaita koskevasta energiajuomakiellosta, joka astuu voimaan vuodenvaihteessa.

Kiellon rikkomisesta seuraa nuorelle suullinen varoitus. Mikäli suulliset varoitukset eivät tehoa, otetaan käyttöön rikkomusmaksut, sanoo terveysministeri Jan Christian Vestre yleisradioyhtiö NRK:lle.

– Tiedämme, että liiallinen energiajuomien nauttiminen aiheuttaa levottomuutta, univaikeuksia ja keskittymisvaikeuksia. Se voi myös vahingoittaa sydän- ja verisuonijärjestelmää sekä keskushermostoa, Vestre sanoi.

Lue myös: Lidlin kassa myi energiajuomia pikkulapsille, asiakas tyrmistyi – näin kauppaketjut kommentoivat

16 vai 18 vuotta?

Muutosta on kaavailtu tänä vuonna jo pidempään, mutta päätöksentekoa hidasti Norjan Lääkäriliiton toive vielä korkeammasta 18 vuoden ikärajasta. 

– On valitettavaa, että hallitus päättää sivuuttaa selkeät ammatilliset neuvot ja valitsee 16 vuoden ikärajan. Olisimme odottaneet hallitukselta kunnianhimoisempaa kansanterveyspolitiikkaa, joka asettaisi lasten ja nuorten terveyden etusijalle, puheenjohtaja Ståle Onsgård Sagabråten sanoi NRK:lle.

Terveysministeri Vestre pitää 16 vuoden ikärajaa riittävänä. 

– Olemme tehneet kokonaisvaltaisen arvioinnin, ja mielestämme monet 16-vuotiaat ovat riittävän kypsiä tekemään valistuneita ja hyviä valintoja. Siksi olemme asettaneet rajan 16 vuoteen, Vestre sanoi.

Energiajuomien myynti on kymmenessä vuodessa kasvanut 340 prosenttia Norjassa, ja viime vuonna energiajuomia myytiin 78 miljoonan litran edestä, Yle kertoo. 

Asia ollut pinnalla myös Suomessa

Energiajuomien kieltämisestä alaikäisiltä on keskusteltu myös Suomessa. Maailman Terveysjärjestö WHO:n suositus on kieltää energiajuomat alle 18-vuotiailta.

Suomessa energiajuomien myyntiä rajoitetaan tällä hetkellä käytännössä vain kaupoissa, joista useimmissa energiajuomia ei myydä alle 15-vuotiaille. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemusasiantuntija Heli Kuusipalo kertoi lokakuussa Viiden jälkeen -ohjelmassa toivovansa Suomessa otettavan WHO:n suositus käyttöön. Kielto vaatisi kuitenkin muutoksen elintarvikelakiin, joka tällä hetkellä ei rajoita energiajuomien myyntiä millään tavoin. 

Lue myös: Kohtuukäyttäjänkin tulee tietää nämä faktat energiajuomista

Katso myös: Kumpi on terveydelle huonompi vaihtoehto: sokeroitu vai makeutusaineilla makeutettu energiajuoma?

0:48imgRavinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen vastasi kysymykseen energiajuomien vaikutuksista terveyteen Hyvä paha ruoka -tapahtumassa.

