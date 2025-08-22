Norja kielsi energiajuomat alle 16-vuotiailta – Suomessa kiellon pelätään "avaavan matopurkin"

Suomessa on pitkään puhuttu energiajuomien kieltämisestä lapsilta lailla. Asia oli kirjattu jopa edellisten hallitusten hallitusohjelmiin, mutta kieltoa ei ole vielä syntynyt.

Suomessa ei olla vielä lähivuosina kieltämässä energiajuomia nuorilta, maa- ja metsätalousministeriöstä arvioidaan.

Suomen rajanaapuri Norja kielsi tällä viikolla energiajuomat alle 16-vuotiailta. Laki astuu maassa voimaan vuodenvaihteessa.

Suomessa energiajuomien rajoittaminen on ikuisuuskysymys, joka maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtajan Sebastian Hielmin mukaan on kaatunut kerta toisensa jälkeen tarvittavan aineiston puutteen vuoksi.

Lakia on vaikea perustella, jos nuorten energiajuomakulutuksesta ei ole tiukkaa faktaa saatavilla.

– Suomi on toistaiseksi päättänyt olla kieltämättä, kun meidän mielestämme meillä ei ole hyviä kansanterveydellisiä perusteita kieltää energiajuomat lapsilta, Hielm sanoo.

Entisten pääministerien Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallitusten hallitusohjelmiin oli kirjattu, että energiajuomille asetettaisiin 16 vuoden ikäraja.

Laki kaatui kuitenkin näytön puutteeseen, Hielm sanoo.

Seurantatietoa kaivataan

Hielmin mukaan tilanne on nähty niin, että energiajuomat ovat laillisesti EU-markkinoilla oleva elintarvike, eikä laillisia elintarvikkeita ole ollut tapana lähteä kieltämään edes lapsilta.

Poikkeuksena kuitenkin ovat alkoholituotteet. Periaatteessa siis energiajuomatkin voisi kieltää lapsilta.

0:58 Katso myös: Norja kieltää energiajuomat nuorisolta, tästä on kyse.

– Se edellyttäisi, että meillä olisi hyvää seurantatietoa siitä, että lapset kuluttavat näitä energiajuomia vaarallisissa määrin.

Vastauksia kysymyksiin pitäisi tulla pian.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päätti juuri keväällä nuorten ravitsemustutkimuksen, jonka tuloksia aletaan saada hiljalleen syksyllä tai viimeistään vuodenvaihteessa.

Tutkimuksessa seurattiin 12–18-vuotiaiden energiajuomien kulutusta.

Hielmin mukaan THL:n kokoamaa tutkimustietoa kaivataan, sillä tällä hetkellä nuorten energiajuomien kulutukseen liittyvä keskustelu pohjautuu paljolti arvailuun ja paheksuntaan.

– Siihen perustuen me ei voida oikein lähteä kieltämään mitään, hän toteaa.

Kiellot aina kimurantteja

Tiedossa ei ole esimerkiksi sitä, kuinka moni lapsi energiajuomia juo ja kuinka paljon.

Entä käyttävätkö kaikki energiajuomia juovat lapset niitä vaarallisissa määrin, vai onko liikakäyttö sittenkin vähäistä? Tilastoja tarkkaillessakin pitää pohtia, onko kielto kohtuullinen.

– Jos sanotaan, että viisi prosenttia juo kaksi kertaa sen mitä on suositeltu, onko se riittävä syy kieltää kaikilta energiajuomat? Hielm kysyy.

Energiajuomien kieltäminen lapsilta voi avata myös matopurkin koskien sitä, miksi lapsien sitten sallitaan ostaa sokeripitoisia virvoitusjuomia, karkkeja tai niin ikään kofeiinipitoisuudestaan tunnettua kahvia.

THL suosittaa sivuillaan, että energiajuomia myydään vain yli 15-vuotiaille.

THL:n mukaan lasten ja nuorten elimistö reagoi energiajuomien sisältämään kofeiiniin aikuisia voimakkaammin.

Osa kaupoista onkin itse päättänyt linjata, ettei energiajuomia myydä alle 15-vuotiaille.