Uumajalainen IF Björklöven nousee Ruotsin pääsarjaan SHL:ään peräti 25 vuoden tauon jälkeen. Maalivahti Frans Tuohimaa tuikki yhtenä seuran sarjanousun kirkkaimmista tähdistä.
Björklöven vei Ruotsin kakkostason eli HockeyAllsvenskanin finaalisarjan Karlskogaa vastaan suoraan voitoin 4–0. Ratkaiseva neljäs ottelu päättyi murskaavasti 7–3.
Björklöven oli kauden ylivoimainen valtias. Se voitti runkosarjan ja hävisi pudotuspeleissä vain yhden ottelun.
Uumajasta tuleva seura putosi pääsarjasta, silloisesta Elitserienistä, keväällä 2001. Ensi syksynä, eli yli 25 vuotta myöhemmin se palaa korkeimmalle sarjatasolle.
Björklövenin noususesongin takuumiehiin kuului suomalaismaalivahti Frans Tuohimaa, joka siirtyi seuraan täksi kaudeksi. Tuohimaan torjuntaprosentti (92,6) oli koko runkosarjan paras. Pudotuspeleissä koppi tarttui niin ikään vakuuttavasti, kun hän otti kolme nollapeliä ja pelasi kaikki Björklövenin ottelut.
Leijonissa vuonna 2022 olympiakultaa ja maailmanmestaruutta kolmosvahtina juhlinut Tuohimaa jatkaa Björklövenissä myös ensi kaudella SHL:ssä.
Björklövenin paidassa nousua juhlivat myös suomalaiset Olli Vainio, Lenni Killinen ja Joel Mustonen. Heistä myös Killisellä on sopimus ensi kaudesta.