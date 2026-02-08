Halle Berry paljasti kihlautuneensa.

Näyttelijä Halle Berry, 59, ja hänen miesystävänsä Van Hunt, 56, ovat kihlautuneet. Berry paljasti The Tonight Show with Jimmy Fallon -ohjelman haastattelussa ilouutiset.

Näyttelijä oikoi huhuja, joiden mukaan hän olisi vastannut ei Huntin kosintaan.

– En sanonut ei. Meillä ei vain ole päivää, mutta tietenkin sanoin kyllä. Aion mennä naimisiin hänen kanssaan, Berry sanoi Jimmy Fallonille.

Van Hunt ja Halle Berry vuonna 2023.

Hunt paljasti kesäkuussa 2025 kosineensa Berryä, mutta vastaus "odottaa".

Berry mukaan hän epäröi, koska on ollut jo kolme kertaa aikaisemmin naimisissa. Hunt ja Berry ovat pitäneet yhtä jo 6 vuotta.

Berrylla on 17-vuotias tytär Nahla ja 12-vuotias poika Maceo.

Lähde: E! News