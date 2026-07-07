Syyrian Damaskoksessa on räjähtänyt pommeja.
Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa on räjähtänyt tänään ainakin kaksi pommia. Räjähdyksissä on haavoittunut ainakin 18 ihmistä, joista neljä on poliiseja.
Toinen pommeista räjähti ajoneuvossa lähellä hotellia, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittuu.
Ranskan Macron on vierailulla Damaskoksessa.AFP / Lehtikuva
Ranskan presidentinkanslian mukaan Macron on kunnossa eikä hän ollut hotellilla räjähdyksen aikaan. Macron on Syyriassa tapaamassa maan presidenttiä Ahmed al-Sharaata, ja vierailun ohjelma jatkuu normaalisti.