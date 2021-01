Poliisitutkinta maalaa synkkääkin synkemmän kuvan Koskelan murhaepäilyn taustoista – julmaan ja sadistiseen rikokseen ei ole löytynyt mitään järjellistä motiivia

Nyt tiedämme, että vasta 16-vuotiaan uhrin rääkkääminen oli ollut kolmen samanikäisen pojan huvi jo useampana perjantaina. Miksei kukaan huomannut mitään? Kuinka on mahdollista, että jo perjantaina kiduttajiensa käsiin kuolleen teinipojan ruumis virui puistossa koko viikonlopun?

Sadistinen ja julma murha, sanoo poliisi nyt.

Helsingin Koskelassa tapahtui viime joulukuun alussa ihokarvat nostattava henkirikos, jonka uhri on 16-vuotias poika. Poliisitutkinnan edetessä kuva tapahtumista on muuttunut synkästä sysimustaksi.

On käynyt ilmi, että joulukuisen myöhäisillan tapahtumat olivat päätepiste kuukausia kestäneelle jokaperjantaiselle rääkkäämiselle, jossa uhria pahoinpideltiin, nöyryytettiin ja alistettiin tavalla, johon kukaan ei haluaisi uskoa yhdenkään nuoren kykenevän.

Miten tähän pisteeseen päädyttiin?

Uhria oli kiusattu vuosia

16-vuotias poika oli kiusattu uhri läpi koulutaipaleensa, jo peruskoulun alaluokilta lähtien. Helsingin Sanomat haastatteli aiemmin noin kymmentä nuorta, jotka tunsivat asianomaiset. Ikätoverit kertoivat lehdelle vakavasta kiusaamisesta, minkä kohteeksi poika joutui.

Peruskoulussa kiusaaminen ei johtanut fyysisiin vammoihin, mutta se jatkui vuosia. Kiusaamiseen osallistuivat monet muutkin koulukaverit kuin nyt henkirikoksesta vangitut epäillyt.

– Aika moni saattoi kiusata häntä välillä. Kaikki vaan ajattelivat, että hän on helppo kohde eikä vastusta ikinä, sanoo yksi uhrin entisistä luokkalaisista.

Sijoitettu kodin ulkopuolelle

Poika oli myös lastensuojelun asiakas. Poliisi on kertonut, että poika oli sijoitettu asumaan kotinsa ulkopuolelle, mutta huoltajat olivat silti läsnä lapsen elämässä. Tämä tiedetään siksi, että pojan huoltajat antoivat poliisille luvan kertoa tilanteesta julkisuuteen.

Syytä lastensuojelun asiakkuuteen ei tiedetä. Se saattoi olla pelkästään se, että poika oli joutunut niin vakavan kiusaamisen kohteeksi.

Tämä ei silti selitä sitä, miten pojan ruumis saattoi virua puistossa koko viikonlopun. Oliko häntä etsitty? Eikö häntä kaivattu? Oliko hänellä tapana olla ilmestymättä kotiin tai sijoituspaikkaansa?

Henkirikoksen paljastumisen jälkeen toimittajat kiinnostuivat asiasta ja yksi on varmaa: poliisi ei viikonlopun aikana julkaissut 16-vuotiaasta katoamisilmoitusta.

Miksi uhri aina palasi kiusaajiensa luokse?

Ikuiseksi mysteeriksi jäänee myös se, miksi poika kerta toisensa jälkeen lähti tapaamaan ikätovereitaan, jotka poikkeuksetta kiusasivat häntä ainakin jollain tavalla joka kerta.

Poliisi on kertonut, että erityisesti fyysistä väkivaltaa epäillyt kohdistivat uhriin viime elokuusta joulukuuhun. Tilanne tuntui pahenevan koko ajan mitä lähemmäksi joulukuun alkua tultiin.

Marraskuussa poikaa pahoinpideltiin kolmena eri perjantaina samalla sairaala-alueella, missä hän myöhemmin menetti henkensä.

Poliisillakaan ei ole vastausta siihen, miksi nuori poika vietti aikaansa ja hakeutui aina uudestaan kolmen ikäisensä pojan seuraan, vaikka nämä olivat tälle niin tavattoman ilkeitä.

Jopa yksi epäillyistä kummasteli asiaa poliisikuulusteluissa.

– Eräs näistä pojista ihmetteli kuulusteluissa, miksi uhri palasi aina heidän luokseen, vaikka kohtelu oli huonoa, jutun tutkinnanjohtaja Marko Forss kertoi MTV Uutisille.

Alisteinen suhde

Esitutkinnan aikana poliisi sai selville, että rikoksen uhria pidettiin kaverina, mutta samaan aikaan alisteisessa asemassa.

‒ Uhria on pidetty "kaverina", mutta samaan aikaan kiusattu eri tavoin. Kun käytän termiä kiusaaminen, tarkoitan toistuvaa ja systemaattista toimintaa, jolla voi olla vakavia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia uhrille, Forss totesi aiemmin tiedotteessa.

Poliisin mukaan uhri oli täysin alisteisessa asemassa tekijöihin nähden.

Nähtäväksi jää, saadaanko oikeudenkäynnin myötä vastauksia siihen, miksi uhri suostui ja ajautui tällaiseen alisteiseen suhteeseen. Mikä oli se asia, joka veti uhria aina näiden poikien puoleen?

Toivottavaa on, että lisää vastauksia saadaan, sillä vain sillä tavalla vastaavia tapauksia pystytään jatkossa estämään. Asiat pitää tulla tietoisuuteen, jotta niihin pystytään puuttumaan.

Uhri oli jo kerran antanut tuntomerkit poliisille

Nyt on paljastunut myös, että 16-vuotias uhri tuli poliisin tietoisuuteen ensimmäisen kerran viime kesänä.

Elokuun 14. päivänä 2020 neljä samanikäistä poikaa ryösti uhrin. Uhri kertoi tuolloin muille henkilöille joutuneensa rikoksen kohteeksi ja asiasta tehtiin rikosilmoitus.

– Jututimme uhria tuon teon jälkeen puhelimitse. Hän kertoi poliisille tuntomerkit tekijöistä ja ne täsmäävät näihin meidän murhaepäiltyihin, Forss sanoo.

Ryöstöstä epäillyistä kolme on epäiltynä myös murhatutkinnassa, neljäs epäilty ei liity muihin tekoihin. Poliisin mukaan ryöstön suunnitteli pojista kaksi. He ovat olleet nuoresta asti tuttuja keskenään. Erityisen surulliseksi tapauksen tekee se, että uhri piti heitä kavereinaan.

Uhria nöyryytettiin

Poliisitutkinta on paljastanut tapauksesta yhä enemmän ja enemmän asioita, joita ulkopuolisen on vaikea käsittää. Muun muassa sen, että poliisi epäilee uhria pahoinpidellyn myös kolmena muuna perjantaina viime marraskuussa Koskelan sairaalan piha-alueella, samassa paikassa missä hän menetti henkensä 4. joulukuuta.

Tekoihin on liittynyt nöyryyttäviä piirteitä, mutta poliisi ei ole avannut niitä tarkemmin. Poliisin mukaan tekojen motiivina on ollut rangaistus uhrin toiminnasta tai väitetystä toiminnasta.

– Teon motiivi on kompleksinen asia. Ryöstön kohdalla uhria epäillään käytetyn taloudellisesti hyväkseen, ja pahoinpitelyissä on keksitty asioita, mistä uhria voi rankaista, Forss kuvaa.

Poliisin mukaan väkivaltaa ja nöyryyttäviä tekoja on kuvattu ja lähetelty epäiltyjen kesken Snapchatissa. Poliisilla ei ole tiedossa, että materiaalia olisi levitetty muille henkilöille.

Videoiden ja viestien perusteella poliisille on avautunut karmea kuva kaikista niistä väkivallan teoista, mitä epäillyt ovat uhrille tehneet.

Syntymäpäiväjuhlien karmea päätös

4. joulukuuta uhri meni kolmen 16-vuotiaan pojan kanssa viettämään yhden pojan syntymäpäiviä Koskelan sairaalan piha-alueelle.Kolmen saman pojan, jotka olivat kohdelleet häntä kaltoin aikaisempinakin perjantaina tismalleen samassa paikassa.

Seurue meni paikalle iltaseitsemän aikaan. Teini-ikäiset pojat olivat nauttineet alkoholia, toiset enemmän, toiset vähemmän.

Poliisin mukaan uhrille juotettiin alkoholia väkisin.

– Poliisin suorittaman tutkinnan perusteella on syytä epäillä, että epäiltyjen tarkoituksena oli juottaa uhri humalaan perjantaina 4. joulukuuta ja kohdistaa häneen väkivaltaa illan aikana. Esitutkinnan perusteella on saatu viitteitä siitä, että epäillyt juottivat uhrille alkoholia myös väkisin, poliisi on kertonut tiedotteessa.

Väkivalta kesti tunteja

Mitä puistossa sitten tapahtui? Läheskään kaikkea me emme tiedä,mutta poliisin mukaan väkivalta alkoi melko nopeasti sen jälkeen, kun epäillyt ja uhri saapuivat Koskelan sairaala-alueelle. Sitä kesti kaikkiaan kolmesta neljään tuntia eri muodoissa.

Väkivaltaa uhria kohtaan myös tehtiin eri paikoissa sairaala-alueen laajassa puistossa.

Kolme epäiltyä poikaa käytti poliisin mukaan raakaa ja julmaa, jopa sadistista ja kidutuksenomaista väkivaltaa ja sitä jatkui pitkään.

– Teossa on käytetty muutakin kuin perinteisiä nyrkkejä, eli tekovälineitä on useita. Uhrin vartalossa on todettu erilaisia ja lukuisia vammoja kauttaaltaan. Vammat on aiheutettu eri tavoin, poliisi kertoi aiemmin.

Epäiltyjen puhelimista löytyi useita videoita, joihin kuolemaa edeltänyttä pahoinpitelyä oli kuvattu. Poliisin käsityksen mukaan videoita ei kuitenkaan jaettu laajemmin esimerkiksi sosiaaliseen mediaan.

Tekijät riisuivat uhria

Illan aikana uhria riisuttiin ja nöyryytettiin. Poika oli pahoinpitelyn yhteydessä riisuttu osin alasti. Poliisin käsityksen mukaan hän ei itse ole ottanut vaatteitaan pois, vaan epäillyt ovat osallistuneet vaatteiden riisumiseen.

Tapahtumapaikalta löytyi myöhemmin sinne tuotujen kynttilöiden joukosta vihreä Puman huppari. Se oli jätetty muistoksi lavalle, josta poika löytyi kuolleena. Tuo huppari saattoi olla uhrin päällä kohtalokkaana viimeisenä iltana.

– Epäiltyjen väkivallan käytössä on selvästi eroja, mutta heidän katsotaan toimineen yksissä tuumin. Yksi epäillyistä on käyttänyt lievempää väkivaltaa ja yhdellä pojista väkivallan käyttö on ollut vakavampaa, joten siinä on selvästi eroja heidän välillään.

– Kaikkia kuitenkin epäillään murhasta ja eritasoisesta väkivallasta, Forss kertoo.

Lopulta epäillyt jättivät puolialastoman uhrin surmapaikalle japoistuivat itse paikalta. Pojat palasivat omiin koteihinsa, todennäköisesti nukkumaan, ja olivat kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.

He eivät kertoneet kenellekään illan kulusta eikä kukaan heistä soittanut uhrille apua.

Tekijät palasivat surmapaikalle

Poliisi ei ole kertonut, menettikö uhri henkensä nopeasti tuona perjantai-iltana vai oliko hän kenties vielä hengissä, kun epäillyt poistuivat paikalta.

Joka tapauksessa hän oli kuollut lauantaina, kun kaksi epäillyistä palasi puistoon. Nuoret siivosivat lähtiessään kaljatölkkejä surmapaikaksi muuttuneesta juhlapaikasta, mutta uhrin he antoivat olla.

Oli myös pohdittu, pitäisikö ruumiille tehdä jotain.

– He olivat käyneet katsomassa, onko uhri vielä siellä, onko hän hengissä ja siivonneet pois kaljatölkkejään. Oman kertomansa mukaan he olivat käyneet keskustelua ruumiin hävittämisestä jollakin tavalla, mutta luopuneet sitten ideasta.

Tuon viikonlopun aikana epäillyt keskustelivat keskenään tapahtuneesta. Silti yhdenkään omatunto ei kolkuttanut sen vertaa, että olisi edes tunnustanut tekonsa.

Yksi tunnusti äidilleen

Maanantaiaamuna 7. joulukuuta surmapaikan viereiselle rakennustyömaalle tuli työntekijät töihin aamuseitsemältä.

Yksi rakennusmiehistä havaitsi ruumiin sairaalan piha-alueella olevan lavan luona. Ruumis oli yhä löytymättä, koska alue on puistomainen eikä siellä ole juurikaan ohikulkuliikennettä.

Lähellä on myös leikkipuisto ja päiväkoti, mutta sijainti on silti syrjäinen eikä ole ihme, ettei kukaan ollut huomannut kuollutta aiemmin.

Poliisin mukaan uhri oli löydettäessä maassa makuuasennossa, osa vaatteista riisuttuna.

– Vainaja löytyi ehkä pikkuisen syrjästä, mutta ei meidän tietojen mukaan mitenkään piilotettuna, Forss kertoi tuolloin MTV Uutisille.

MTV Uutisten haastatteleman silminnäkijän mukaan ruumis löytyi lavarakennelman päältä kahdeksalta aamulla. Samaan aikaan yksi epäillyistä kertoi äidilleen tapahtuneesta. Äiti soitti poliisille.

Poliisi otti epäillyt kiinni vielä saman päivän aikana. Kaikki kolme poikaa ovat olleet vangittuina siitä lähtien eli kohta kaksi kuukautta.

Epäillyt opiskelevat, mutta ovat erilaisia keskenään

Murhasta epäillyt nuoret eivät olleet poliisille entuudestaan tuttuja.

Tämä heistä tiedetään:

Kaikki asuvat Helsingissä tai heillä on vähintään tiivis suhde kaupunkiin esimerkiksi opiskelupaikan johdosta.

Poliisin käsityksen mukaan kaikki nuorista opiskelee. Pojista kaksi hyväksyttiin tämän kevään yhteishaussa opiskelemaan samaa tutkintoa. Kaikilla heistä on suomalaiset nimet.

Helsingin Sanomat on kertonut, että kaksi murhasta vangittua oli suuren osan peruskouluajasta luokkatovereita.

Ensimmäistä koulukaverit luonnehtivat mukavaksi ja sosiaaliseksi pojaksi, jolla oli paljon harrastuksia vapaa-ajalla. Toista kuvaillaan levottomaksi, arvaamattomaksi ja ajoittain aggressiiviseksi. Hän saattoi suuttua voimakkaasti pienestä asiasta.

Kolmas epäillyistä kävi peruskoulun eri koulussa Helsingissä, mutta aloitti opinnot yhden kanssaepäillyn kanssa ammattikoulussa viime syksynä. Toiseen epäiltyyn hän oli tutustunut aiemmin rippikoulussa.

Kolmas epäilty on kiusannut myös muita peruskouluaikoinaan, kertoo kaksi eri lähdettä HS:lle. Erästä uhriaan hän oli kiusannut niin, että tämä oli katkaissut välinsä epäiltyyn ja estänyt kiusaajan sosiaalisessa mediassa.

Epäilty ei kuitenkaan jättänyt asiaa sikseen, vaan jatkoi toimintaansa niin, että tapauksessa on nähtävissä vainoamisen piirteitä. Hän selvitti uhrinsa uuden koulun ja ilmestyi viime vuonna tämän lukion oppitunnille esittäen olevansa eräs luokan oppilas. Koulun henkilökunta puuttui tilanteeseen. Ehkä sama sinnikkyys johti Koskelan veritekoon.

Ovat myöntäneet osan teoista

Kaikki epäillyt ovat kertoneet teoista poliisille omalla tavallaan esitutkinnan aikana.

– He ovat kertoneet omia näkemyksiään. Osittain he ovat myöntäneet tapahtumia ja tekoja, mutta on heillä ollut myös muistamattomuutta, Forss on kertonut MTV Uutisille.

– Osittain he ovat olleet järkyttyneitä teostaan jälkikäteen. Vaikea sanoa, mikä heidän todellinen suhtautuminen on, he ovat kuitenkin lapsia ja nuoria. Tunteet ovat vaihdelleet, tutkinnanjohtaja kuvailee.

Vaikka epäillyt käyttivät uhriin keskenään eriasteista väkivaltaa, he ovat yhtä lailla epäiltyjä murhasta. Poliisin mukaan he toimivat yksissä tuumin ja kaikki olivat mukana teossa.

– 4. joulukuuta tapahtumien kohdalla puhutaan sadistisesta hauskanpidosta puolustuskyvyttömän uhrin kustannuksella, Forss kuvaa teon motiivia.

Poliisi on moneen kertaan korostanut kunnollisen motiivin puutetta.

– Ei näille teoille ole mitään järkevää motiivia. Kaikki tämä käytös menee kiusaamistermin alle. Kiusaamista tehdään ilman motiivia, Forss luonnehtii.

Teon taustalla ei poliisin käsityksen mukaan ole nuorille tyypillisiä ihmissuhteisiin, päihteisiin tai sosiaaliseen mediaan kytkeytyviä riitoja.

Poliisin mukaan teko oli erityisen raaka ja julma.

– Uhriin on tilanteessa kohdistettu eri puolille kehoa vakavaa ja pitkäkestoista väkivaltaa, jonka katsotaan olleen erityisen raakaa ja julmaa, Forss kuvaili tiedotteessa aiemmin.

Nyt poliisin äänenpainot ovat syventyneet entisestään. Viimeisessä tiedotteessaan esitutkinnan päättyessä poliisi kuvasi tekoa sadistiseksi murhaksi.

Poliisi ilmaisi vakavan huolensa

Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikön johtaja Jonna Turunen kirjoitti Koskelan tapauksesta ja Suomen lastensuojelun vaikeasta tilanteesta joulukuussa poikkeuksellisen suorasanaisen blogikirjoituksen, jossa hän kuvaili tapauksen poikkeuksellisuutta ja ilmaisi huolensa.

On selvää, että julma ja käsittämätön teko on järkyttänyt laajasti myös virkavaltaa.

– Kukaan tätä henkirikosta hoitavista poliiseista ei unohda sitä koskaan. Yhteiskunnankaan ei pitäisi, jotta seuraava vastaavanlainen tapaus voidaan ihan oikeasti estää, Turunen kirjoitti.

Pian oikeuden eteen

Tällä viikolla poliisi sai valmiiksi Koskelan murhan esitutkinnan. Juttu on nyt siirtynyt syyteharkintaan ja seuraavana vuorossa on oikeudenkäynti.

Oikeuden eteen astuu pian kolme alaikäistä poikaa, jotka ovat syyllistyneet erityisen raakaan tekoon. Tämä teko tulee seuraamaan heitä koko loppuelämänsä ajan, tavalla tai toisella.

Traagisinta kuitenkin on, että uhriksi joutuneen 16-vuotiaan elämä oli aivan liian täynnä julmuutta ja se päättyi aivan liian aikaisin.

Vuosikausia rikoksia seuranneena ja niistä uutisoineena toimittajana olen nähnyt ja kuullut paljon. On ollut julmia tapauksia ja todella järkyttäviä ja surullisia.

Mutta Koskelan teinisurma ylittää kaiken aiemman. Tämä on jotain millaista ei ole ennen nähty, eikä kukaan olisi koskaan halunnut nähdä. Tämä julmuus ylittää kaiken ymmärryksen.