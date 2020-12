MTV Koskelassa – pysäyttävästi teinimurhasta kirjoittanut poliisi: "Nyt jos koskaan pitäisi kiinnittää huomio siihen, että tapahtumilla on tausta"

‒ Tämä on poikkeuksellinen ja äärimmäinen tapaus, joka on herättänyt poliisissa huolta lasten ja nuorten tilanteesta yhteiskunnassamme, Turunen kertoo.

Turunen julkaisi torstaina poliisin blogissa kirjoituksen, jonka mukaan tapauksella on yhteiskunnallista merkitystä.

‒ Tällä murhalla, sen lisäksi että se on äärimmäisen vakava rikos sekä suuri tragedia läheisille, on yhteiskunnallinen merkitys. Nyt jos koskaan pitäisi kiinnittää huomio siihen, että tapahtumilla on tausta, jossa tehdyt toimenpiteet, tarjottu apu ja huolenpito eivät ole olleet riittäviä lapsen suojelemiseksi, Turunen kirjoitti blogissa.