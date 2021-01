Koskelan henkirikoksen esitutkinta valmistui, motiivi selvillä – samalla paljastui läjä muitakin uhriin kohdistuneita rikoksia: "Tekoja voidaan pitää sadistisina"

– Poliisin suorittaman tutkinnan perusteella on syytä epäillä, että epäiltyjen tarkoituksena oli juottaa uhri humalaan perjantaina 4. joulukuuta ja kohdistaa häneen väkivaltaa illan aikana. Esitutkinnan perusteella on saatu viitteitä siitä, että epäillyt juottivat uhrille alkoholia myös väkisin, poliisin tiedotteessa kuvaillaan.

– Kaikkien epäillään kohdistaneen väkivaltaa uhriin, minkä lisäksi väkivaltaa ja nöyryyttäviä tekoja on kuvattu sekä lähetelty epäiltyjen kesken Snapchatissa. Poliisilla ei ole tiedossa, että materiaalia olisi levitetty muille henkilöille, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss sanoo.

Muitakin rikosepäilyjä

Esitutkinnan aikana poliisi on saanut selville, että rikoksen uhria on pidetty kaverina, mutta samaan aikaan alisteisessa asemassa. Teinipoikaa on poliisin mukaan kiusattu väkivaltaisesti.