Yksi Koskelan teinimurhasta epäillyistä oli selvästi väkivaltaisin – Poliisi: "Eräs pojista ihmetteli itsekin, miksi uhri aina palasi heidän luokseen"

– He ovat kertoneet omia näkemyksiään. Osittain he ovat myöntäneet tapahtumia ja tekoja, mutta on heillä ollut myös muistamattomuutta, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss kertoo MTV Uutisille.

Kaikki yhtä lailla epäiltyjä

– Epäiltyjen väkivallan käytössä on selvästi eroja, mutta heidän katsotaan toimineen yksissä tuumin. Yksi epäillyistä on käyttänyt lievempää väkivaltaa ja yhdellä pojista väkivallan käyttö on ollut vakavampaa, joten siinä on selvästi eroja heidän välillään.