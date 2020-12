Rikostoimittajan kommentti: Koskelan tragedia on tuskainen muistutus siitä, mihin kiusaaminen voi pahimmillaan johtaa – tässä on kyse julmuudesta

Kynttilöiden joukossa on kukkia ja enkeli, joka kertoo pojan olevan ihmisten ajatuksissa. Viesteissä toivotaan rauhallista ikiunta nuorelle, joka lähti aivan liian aikaisin.

Lavalle on aseteltu myös vihreä huppari. Kuuluiko tämä paita pojalle, jota nöyryytettiin, kiusattiin ja riisuttiin ennen kuolemaansa?

Puistosta on tullut muistelupaikka monelle. Sateesta huolimatta paikalle saapuu perheitä, yksinään kuljeskelevia ihmisiä, nuoria ja keski-ikäisiä.

Yksi nainen sanoo, että tapaus riivaa häntä. Siksi on pakko tulla tänne, kun ei mieli voi käsittää tapahtunutta.

Puisto on iso ja pimeä. Poliisi on kertonut, että uhria pahoinpideltiin useita kymmeniä minuutteja. Onko poika yrittänyt paeta täällä murhasta epäiltyä kolmikkoa, joka aina uudestaan sai hänet kiinni? Mitä olisi tarvittu, että tragedia olisi saatu estettyä viime hetkellä?

Poliisi on kertonut naisesta, joka kulki ohi tapahtuman aikaan huutaen pojille jotakin. Ohikulkijasta ei toistaiseksi tiedetä enempää.

Lähempänä puistoa on rakenteilla olevia kerrostaloja, joissa ei asu vielä ketään.

Nämä epäillyt olivat uhrille jonkinlaisia kavereita. "Kavereita", jotka silti kiusasivat ja lopulta surmasivat. Miltä se on mahtanut tuntua uhrista, joka varmasti tajusi elämänsä viime metreillä, mitä "kaverit" hänelle tekevät?

Poliisi puhuu Koskelan tapauksessa pitkään jatkuneesta kiusaamisesta. Tutkinnanjohtaja sanoi itsekin tiedostavansa, että kiusaaminen on liian laimea termi tapahtuneelle.

Jokaisen kiusaajan olisi hyvä käydä Koskelan surmapaikalla, edes ajatuksissaan, ja miettiä hetki sitä, miten tuhoisaa on toisen ihmisen kiusaaminen.

On selvää, että kiusaajat eivät itsekään voi hyvin, ja he tarvitsisivat apua.

Mitä me kaikki voisimme tehdä, jotta kiusaaminen saataisiin loppumaan? Ainakin on uskallettava puuttua. On kuunneltava, kyseltävä, pidettävä silmät ja korvat auki lapsille ja nuorille, kaivettava heiltä tietoa.