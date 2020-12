Uutta tietoa Koskelan teinisurmasta: Poliisi epäilee taustalla pitkään jatkunutta "vakavaa kiusaamista" – epäillyt kävivät katsomassa uhria seuraavana päivänä

‒ Poliisin tietojen mukaan 16-vuotiaan uhrin pahoinpitely on kestänyt useita kymmeniä minuutteja, ja se on tapahtunut useammassa paikassa Koskelan sairaala-alueella. Uhrin vartalossa on todettu erilaisia ja lukuisia vammoja kauttaaltaan. Vammat on aiheutettu eri tavoin. Tämän tarkemmin poliisi ei vammoja voi kommentoida, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss tiedotteessa.