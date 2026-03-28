Poliisi tutkii perjantai-illalla yksityisasunnossa tapahtunutta epäiltyä tapon yritystä, kertoo Aamulehti.
Aamulehden mukaan tapaus sattui perjantaina kuuden aikaan illalla Tampereen Hervannassa sijaitsevassa yksityisasunnossa.
Tutkinnanjohtaja Jari Luoto kertoo lehdelle, että poliisi on ottanut neljä henkilöä kiinni tapaukseen liittyen.
Uhri, jonka vammojen epäillään aiheutuneen teräaseesta, toimitettiin sairaalahoitoon. Hänen tilansa on vakava.
Luodon mukaan kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä.