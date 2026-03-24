Poliisi on ottanut epäillyn kiinni.

Alaikäisen tytön epäillään yrittäneen tappaa alaikäinen tyttö Kouvolan Salpapuistossa, kertoo poliisi.

Tyttö on poliisin mukaan loukkaantunut vakavasti väkivallan seurauksena. Uhri on viety sairaalaan.

Teon jälkeen epäilty oli poistunut paikalle, mutta hänet tavoitettiin nopeasti ja otettiin kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä.

Poliisin alustavien tietojen perusteella epäilty ja uhri tunsivat toisensa.

Poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta kello 18.41.

Tapausta tutkitaan alustavasti tapon yrityksenä. Rikosnimikkeet voivat täsmentyä tutkinnan edetessä.