Myymälävarkauksien määrä jatkaa kasvuaan Suomessa, mutta ei Oulussa. Alueen poliisi kertoo, mitä he tekevät oikein.
Alkuvuonna näpistyksiä ja muita myymälävarkauksia tilastoitiin Suomessa lähes 40 000. Se on noin 13 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten, kertoo Tilastokeskus.
Varkaudet ovat olleet kasvussa koko maassa, mutta ne painottuvat erityisesti pääkaupunkiseudulle: Tammi-kesäkuussa tietoon tulleista myymälävarkauksista liki 30 prosenttia tehtiin Helsingin poliisilaitoksen alueella.
Oulussa varkauksien määrä on sen sijaan kahdessa vuodessa vähentynyt jopa neljänneksellä.
Oulun poliisilaitoksen mukaan tilanteeseen on vaikuttanut vahvasti vuonna 2023 tullut korkeimman oikeuden ennakkopäätös.
– Sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka päätyökseen tekevät näpistyksiä kauppaliikkeisiin, on muutettu nimikkeitä varkausnimikkeiksi sen perusteella, että toiminta on toistuvaa ja suunnitelmallista, sanoo Oulun poliisilaitoksen rikoskomisario Jarno Väliaho MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmalle.
Rikosnimikkeen vaihto näpistyksestä varkaudeksi on mahdollistanut poliisille pakkokeinojen käyttämisen.
– Oulussa käytetään pakkokeinoja aika ennakkoluulottomasti näiden tapanäpistelijöiden eli tapavarkaiden kohdalla. Otetaan kiinni aina kun se on mahdollista, ja kun juttuja on tarpeeksi, niin syyttäjän kanssa keskustelun jälkeen pyritään vangitsemaan. Vaihtoehtona vangitsemiselle on matkustuskielto.