– Oulussa käytetään pakkokeinoja aika ennakkoluulottomasti näiden tapanäpistelijöiden eli tapavarkaiden kohdalla. Otetaan kiinni aina kun se on mahdollista, ja kun juttuja on tarpeeksi, niin syyttäjän kanssa keskustelun jälkeen pyritään vangitsemaan. Vaihtoehtona vangitsemiselle on matkustuskielto.

– Sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka päätyökseen tekevät näpistyksiä kauppaliikkeisiin, on muutettu nimikkeitä varkausnimikkeiksi sen perusteella, että toiminta on toistuvaa ja suunnitelmallista, sanoo Oulun poliisilaitoksen rikoskomisario Jarno Väliaho MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmalle.

Alkuvuonna näpistyksiä ja muita myymälävarkauksia tilastoitiin Suomessa lähes 40 000. Se on noin 13 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten, kertoo Tilastokeskus .

Myymälävarkauksien määrä jatkaa kasvuaan Suomessa, mutta ei Oulussa. Alueen poliisi kertoo, mitä he tekevät oikein.

– Jos teet yksittäisiä näpistyksiä silloin tällöin, niin käytännössä poliisi antaa sinulle sakon. Jos olet sellainen ihminen, joka ei käy töissä vaan on enemmän yhteiskunnan vastuulla, niin silloin sitä rangaistusta ei käytännössä tule. Tämä on aiheuttanut aika paljon ongelmia niin yksityisille ihmisille, yrityksille kuin esitutkintaviranomaisillekin.