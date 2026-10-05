Donald Trumpin entisestä lehdistösihteeristä tulee Fox Newsin kasvo.
Yhdysvaltalainen konservatiivikanava Fox News on palkannut Valkoisen talon entisen lehdistösihteerin Karoline Leavittin avustajakseen, ilmoitti kanava maanantaina. Aiheesta uutisoivat esimerkiksi NBC News ja CNN.
Leavittin uusi rooli sisältää kommentaattorin ja analyytikon tehtäviä.
29-vuotias Leavitt, joka oli nuorin lehdistösihteeri Valkoisen talon historiassa, jätti tehtävänsä elokuussa perhesyistä. Hän synnytti toisen lapsensa toukokuussa.
Leavittin tiedetään olleen yksi Donald Trumpin läheisimmistä sisäpiiriläisistä. Trump ei ole vieläkään valinnut Leavittin seuraajaa.
Elokuussa Trump totesi, että Leavitt säilyisi yhtenä hänen tärkeimmistä ulkopuolisista neuvonantajistaan sekä republikaanipuolueen vaikutusvaltaisena äänenä.