Poliisi tutkii Varkaudessa tapahtunutta henkirikosta.
Hätäkeskukseen ilmoitettiin väkivallanteosta omakotitalossa Varkaudessa juhannusaattoiltana iltakahdeksan aikaan.
Paikalle hälytettiin useita poliisipartioita ja ensihoidon yksiköitä.
Poliisipartio havaitsi uhrissa ulkoisia väkivallan merkkejä. Uhri menehtyi saamiinsa vammoihin rikospaikalla elvytyksestä huolimatta.
Poliisi otti paikan päältä kiinni kaksi henkilöä, joiden osallisuutta asiaan tutkitaan. Rikosnimikkeenä on alustavasti tappo.
Tilanteesta ei poliisin arvion mukaan aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.
Esitutkinnan turvaamiseksi poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.