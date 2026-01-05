Väkivallanteko tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Riihimäellä.
Riihimäellä tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä väkivallanteko, jossa noin 40-vuotiaaseen mieheen kohdistettiin voimakasta väkivaltaa.
Teon jälkeen uhrin on nähty liikkuvan ainakin Rautatieaseman, Telluskadun ja Otavankadun alueilla ilman kenkiä ja ulkovaatteita.
Hämeen poliisi kaipaa havaintoja tapaukseen liittyen. Havainnot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: pitkakestoinentutkinta.kh.hame@poliisi.fi.
Poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä tapon yrityksenä.