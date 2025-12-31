Liiketoiminta ja kehitys

Mies oli hankkinut kymmeniä kaasuaseita ja kaasusumuttimia Virosta ja myynyt niistä valtaosan eteenpäin Suomessa eri Telegram-ryhmissä vuosina 2023–2024.

Mies muutatti kaasuaseen toimivaksi sarjatuliaseeksi ja myi sitä verkossa. Oikeus arvioi aseen erittäin vaaralliseksi.

Mies markkinoi, että kokeneen seppänsä ansiosta kaasuaseet voitiin muuttaa toimintakuntoisiksi sarjatuliaseiksi.

Sopi kaupat poliisin kanssa

Mies sai kuitenkin epätoivotun asiakkaan, sillä päätyi tietämättään tekemään kauppoja poliisin kanssa. Hän muun muassa lähetti kauppoja varten videon siitä, miten pistoolilla voi ampua sarjatulta.