Tavalliset kaasuaseet eivät kuitenkaan riittäneet, sillä mies oli Telegramissa myös mainostanut voivansa myydä toimiviksi ampuma-aseiksi muunnettuja kaasuaseita. Kaasuaseet muutettiin ampuma-aseiksi piipun vaihdolla.
Mies markkinoi, että kokeneen seppänsä ansiosta kaasuaseet voitiin muuttaa toimintakuntoisiksi sarjatuliaseiksi.
Mies sai kuitenkin epätoivotun asiakkaan, sillä päätyi tietämättään tekemään kauppoja poliisin kanssa. Hän muun muassa lähetti kauppoja varten videon siitä, miten pistoolilla voi ampua sarjatulta.
Poliisi sopi miehen kanssa kaupat sarjatuliaseeksi muutetusta kaasuaseesta 1800 euron hintaan. Tapaaminen sovittiin Riihimäelle Ullan Pakarin pysäköintialueelle, jossa poliisi teki valeoston huhtikuussa 2024. Mies otettiin kiinni ja hänen aseensa takavarikoitiin.
Poliisin tutkimuksissa todettiin, että kyseessä oli tehdasvalmisteinen, sarjatulitoiminen niin kutsuttu starttipistooli, jonka varmistinvivussa oli itselataava kertatuli, varmistettu ja sarjatuli. Aseen alkuperäinen piippu oli poistettu ja korvattu uudella rihlatulla piipulla.
– Aseella suoritettiin koeammuntoja käyttäen rikosteknisen laboratorion kaliiperin .380 Auto-patruunoita. Koeammunnoissa ase toimi moitteettomasti. Aseella suoritettiin myös koeammuntoja käyttäen saman kaliiperin patruunoita, joiden luotien päitä oli lyhennetty. Kyseisillä patruunoilla näytteen 78 ase toimi myös sarjatulella, selviää poliisin asiakirjoista.
Asekauppias markkinoi viesteissään aseseppänsä taitoja ja ilmoitti myyvänsä vain täysi-ikäisille. Hän oli myös kiinnostunut siitä, mihin asiakkaansa asetta tarvitsi.
Asekauppojen mönkään menemisen seurauksena myös miehen huumausainebisnekset paljastuivat. Mies tuomittiin myös kannabiksen viljelystä ja kannabisleivosten kaupasta. Hänellä oli lisäksi hallussaan MDMA:ta, kokaiinia, amfetamiinia ja huumaavia sieniä.
Mies tuomittiin törkeästä ampuma-aserikoksesta ja törkeästä huumausainerikoksesta 1 vuoden 9 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, jonka ohessa hänet tuomittiin 30 tunnin yhdyskuntapalveluun.
Hänet tuomittiin menettämään valtiolle asekaupan tuottamana rikoshyötynä runsaat 14 200 euroa, sekä lukuisia kaasuaseita, pistooleita, lippaita ja haulikon.