Ulkoilija ilmoitti mahdollisesta räjähteestä Vihdissä.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa puolen päivän aikaan tiedon Vihdistä löytyneestä omatekoisesta räjähteestä. Poliisi on eristänyt löytöpaikan ja sen lähialueen sivullisilta.

Ilmoituksen Harjun alueen läheisyydessä sijaitsevan ulkoilupolun varresta löytyneestä mahdollisesta räjähteestä teki ulkoilija.

Poliisin mukaan eristyspaikan välittömässä yhteydessä ei ole asutusta eikä se vaikuta liikkumiseen lähialueella. Poliisi toivoo, etteivät sivulliset pyrkisi alueelle.

Tehtävä voi kestää useita tunteja

Poliisi ei kerro vielä tarkemmin, millaisesta räjähteestä on kyse. Poliisin tämänhetkisen arvion mukaan tehtävä voi kestää vielä useita tunteja.

Poliisin ensisijainen tehtävä on tällä hetkellä alueen turvaaminen.